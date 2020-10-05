Путин поздравил Кадырова с днем рождения

Президент Владимир Путин поздравил главу Чечни Рамзана Кадырова с днем рождения, а жителей Грозного – с Днем города.

«Воспользуюсь тем, что мы с вами сегодня встречаемся и обсуждаем вопросы, связанные с образованием, но воспользуюсь для того, чтобы поздравить всех жителей Грозного с Днем города, пожелать всего самого доброго, успехов вам, сегодня очень актуально здоровье и благополучие», – сказал Путин на встрече с учителями и студентами педагогических вузов, передает РИА «Новости».

Кадырову в понедельник, 5 октября, исполнилось 44 года.

Ранее Путин поздравил российских учителей с профессиональным праздником, отметив, что добрые воспоминания о любимых педагогах навсегда останутся в сердце каждого.