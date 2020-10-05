Путин поздравил учителей с профессиональным праздником

Президент Владимир Путин поздравил российских учителей с профессиональным праздником, отметив, что добрые воспоминания о любимых педагогах навсегда останутся в сердце каждого.

«Миллионы людей в нашей стране отмечают сегодня этот праздник вместе с вами, испытывая чувство глубокой признательности и благодарности к своим учителям и наставникам. Ведь все мы когда-то были учениками, и добрые воспоминания о школьных годах, о любимых педагогах, которые открыли для нас огромный мир знаний, искренне радовались нашим достижениям и победам, помогали справляться с трудностями, навсегда останутся в сердце каждого», – говорится в телеграмме на сайте Кремля.

Президент также обратился к студентам педагогических вузов, отметив, что от их педагогического мастерства, мудрости, терпения и любви к ученикам зависит, с какими знаниями вступит во взрослую жизнь молодое поколение и к каким нравственным ориентирам будет стремиться.

«Уверен, что российские учителя и впредь будут добросовестно трудиться, бережно хранить и развивать замечательные традиции отечественного образования, достойно выполнять свою высокую подвижническую миссию. Желаю вам успехов и осуществления намеченных планов», – добавил Путин.

В России День учителя отмечается 5 октября, вместе со Всемирным днем учителей, установленным ЮНЕСКО.