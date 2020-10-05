Отсидевший за хранение наркотиков журналист рассказал о попытках доказать невиновность

Отсидевший по делу о хранении наркотиков журналист Андрей Евгеньев в интервью для нового проекта Марии Бутиной «Освобожденные» рассказал о попытках оспорить обвинение и доказать свою невиновность.

В рамках проекта «Освобожденные» Мария Бутина встретилась с ивановским журналистом Андреем Евгеньевым, дело которого сравнивают с историей Ивана Голунова. В 2016 году полицейские задержали Евгеньева у метро «Октябрьское Поле», отвезли в отделение, где избили его, а затем обвинили в хранении наркотиков. Несмотря на доказанный факт применения насилия и множество нестыковок в материалах следствия, суд приговорил молодого человека к трем годам тюрьмы. В 2019 году он освободился и теперь пытается оспорить обвинение и доказать свою невиновность.

«Сейчас оно (дело) находится на проверке в вышестоящей инстанции в следственном управлении Следственного комитета», – заявил он, передает RT.

По его словам, были проведены очные ставки, даны все показания, какие только возможны.

«Но до сих пор четверо сотрудников – неустановленные лица. А я и (студент) Никита Михеенко (В июне 2017 года приговорен к семи годам по 228-й статье УК РФ) – до сих пор не потерпевшие, а просто свидетели», – отметил Евгеньев.

Журналист также рассказал о первых днях в СИЗО. На вопрос, как поставить себя так, чтобы тебя там уважали, Андрей ответил так: «Быть самим собой. Самое главное — быть самим собой, не надевать маски. Потому что как только эта маска слетит, слетит ещё и кость с лица».