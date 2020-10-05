Жителей Подмосковья начали опрашивать о предполагаемом месте заражения коронавирусом

Заболевшие коронавирусом жители Московской области с 5 октября должны указывать в специальной анкете, где они могли заразиться, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.

«Мы на прошлой неделе начали опрос, а с этого понедельника он будет делаться в автоматическом режиме при заполнении анкеты: опрос, который направлен на предположение, где человек мог заболеть коронавирусом», – сказал Воробьев, слова которого приводит телеканал «360».

В свою очередь министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова сообщила, что чаще всего коронавирус выявляется в Красногорске, Королеве, Коломне, Одинцове и Сергиевом Посаде.

«Еще раз хочется обратить внимание на необходимость контроля и соблюдения масочного режима. Тяжесть течения заболевания коронавирусом зависит от концентрации вируса в организме. Чем больше концентрация, тем тяжелее проходит заболевание», – сказала Стригункова.

За минувшие сутки в России выявлено 10 888 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 1,2 млн случаев заболевания.