Новый «сверхубойный» пистолетный патрон решили создать в России

Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИточмаш, входит в «Ростех») приступил к разработке 9х19-мм пистолетного патрона, убойное действие которого вдвое выше существующих аналогов, его испытания начнутся в 2021 году.

«Новый патрон разрабатывается в интересах российских силовых ведомств. Основное преимущество боеприпаса в сравнении с наиболее мощным на сегодняшний день 9х19-мм патроном с пулей со стальным сердечником 7Н21 – более чем двукратное повышение убойного действия пули при попадании в цель. Благодаря этому боеприпас обеспечит надежное поражение целей», – передает РИА «Новости» сообщение госкорпорации.

В соответствии с тактико-техническим заданием, начальная скорость полета пули – 480 м/с при массе 7 грамм. При этом кучность стрельбы на дальности 25 метров составит не более 2,5 сантиметров.

«Разработка будет востребована, прежде всего, в подразделениях специального назначения различных силовых ведомств России. Применение нового патрона существенно расширит возможности спецназа, в том числе в ходе антитеррористических операций. Испытания нового боеприпаса запланированы в 2021 году», – сообщил индустриальный директор кластера вооружений «Ростеха» Бекхан Оздоев.

В компании напомнили, что ЦНИИточмаш уже имеет опыт разработки патронов с высоким убойным действием. К числу таких боеприпасов относятся 9 мм патрон с пулей с пластмассовым сердечником (9х18-мм, индекс СП7) и 9 мм пистолетный патрон с пулей высокого поражающего действия (9х21-мм, индекс СП12), принятые на вооружение различных силовых ведомств России.

Напомним, в июле в «Ростехе» сообщили, что ЦНИИТОЧМАШзапускает серийное производство новых пистолетных патронов повышенной пробиваемости.

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