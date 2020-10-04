Пашинян: Если возникнет необходимость, Россия защитит Армению

Россия выполнит свои договорные обязательства и в случае необходимости задействует войска для обеспечения безопасности Армении, уверенность в этом выразил премьер-министр республики Никол Пашинян в интервью германской газете Bild.

«В Армении расположена 102-я российская база, и у нас есть совместная система ПВО. В договорах четко определено, при каких условиях эти войска могут быть задействованы для обеспечения в том числе и безопасности Армении. Уверен, если возникнет необходимость, связанная с договорными обязательствами, при определенных условиях Россия их выполнит», – приводит его слова РИА «Новости».

Между тем представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян сообщил, что азербайджанская сторона потеряла в воскресенье в ходе боев в Карабахе три самолета и 13 единиц бронетехники, а также один беспилотник. Кроме того, по данным армянской стороны, за минувшие сутки азербайджанская сторона потеряла 400 человек убитыми, 700 ранеными.

Ованнисян заявил, что в воскресенье бои не носили такого упорного и тяжелого характера, как в предыдущие два дня, а Азербайджан «не смог добиться каких-либо тактических успехов». Ситуация на армяно-азербайджанской госгранице относительно спокойная, добавил он.

По его словам, в военном ведомстве Армении считают, что президент Азербайджана Ильхам Алиев находится «в информационной блокаде». «Верховный главнокомандующий не владеет [информацией], ему докладывают неверную информацию, то есть существуют проблемы со стратегическим управлением», – заявил Ованнисян.

В частности, по его словам, Алиев, распространяет не соответствующую действительности информацию о ходе боевых действий, «которая легко опровергает видеоматериалами».

Ранее в пятницу Алиев сообщил о взятии под контроль вооруженными силами страны города Джебраил (Мехакаван) и девяти сел Джебраильского района вокруг Нагорного Карабаха. Он также заявил, что Азербайджан готов прекратить огонь, если Армения предложит подкрепляемую действиями четкую по времени повестку вывода войск из Нагорного Карабаха.

Напомним, конфликт в Карабахе обострился 27 сентября. Азербайджан и Армения сообщали о потерях с обеих сторон, в том числе среди гражданских.

Президенты России, США и Франции Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон призывали немедленно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему нынешнее обострение в Нагорном Карабахе называют самым опасным с 1994 года, а также анализировала сообщения о протурецких боевиках, переброшенных из Сирии в зону конфликта в Карабахе.