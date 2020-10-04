Армения призвала ЕСПЧ принять меры в отношении Турции

Правительство Армении обратилось в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с требованием принять промежуточные меры в отношении Турции в связи с предполагаемым участием этой страны в боевых действия против населения Армении, сообщает представительство республики в ЕСПЧ.

«Правительство Армении от своего имени и от имени Республики Арцах (непризнанная НКР – прим. ВЗГЛЯД) обратилось в ЕСПЧ с требованием принять промежуточные меры в отношении Турции, учитывая то, что данная страна многосторонним образом поддерживает нападения на мирное население и гражданские инфраструктуры Армении и Арцаха, что является грубым нарушением международного гуманитарного права и европейской конвенции по правам человека», – отмечается в сообщении, передает ТАСС.

На ваш взгляд Какую позицию должна занимать Россия в конфликте между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе? Поддержать Азербайджан

Поддержать Армению

Оставаться посредником

Вообще не вмешиваться



Ранее МИД России выразил глубокую озабоченность в связи с переброской сирийских и ливийских боевиков в зону конфликта в Нагорном Карабахе в целях непосредственного участия в боевых действиях.

Кроме того, госсекретарь США Майк Помпео предлагал спросить у президента Турции Тайипа Эрдогана о переброске в Нагорный Карабах через территорию Турции боевиков-исламистов из района сирийской провинции Алеппо, связанных с запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство*». Таким образом Помпео прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона.

В четверг Макрон предупредил о переброске в Карабах боевиков джихадистских группировок из Сирии. Позже он уточнил, что более 300 сирийских «боевиков-исламистов, вывезенных ранее из района Алеппо, переброшены через турецкий Газиантеп в зону конфликта в Нагорном Карабахе (для участия в боевых действиях на стороне Азербайджана)». Французский лидер назвал эти данные «подтвержденным фактом».

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в свою очередь обвинил Турцию в переброске в Карабах нескольких тысяч наемников из Сирии. В разговоре с Макроном Пашинян подчеркнул недопустимость вовлечения иностранных террористов в боевые действия.

Напомним, обострение конфликта в Карабахе началось в прошлое воскресенье. Участники конфликта сообщали о потерях с обеих сторон, в том числе среди гражданских.

Президенты России, США и Франции Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон призвали немедленно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему нынешнее обострение в Нагорном Карабахе называют самым опасным с 1994 года, а также анализировала сообщения о протурецких боевиках, переброшенных из Сирии в зону конфликта в Карабахе.