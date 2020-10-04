Серия взрывов произошла в центре Степанакерта

Серия сильных взрывов раздалась в воскресенье утром в центре столицы непризнанной Нагорно-Карабахской республики – Степанакерте.

После каждого взрыва был слышен характерный звук распространяющихся осколков. Какие цели поражены, пока неизвестно, сообщает корреспондент РИА «Новости».

Позже МИД непризнанной Нагорно-Карабахской республики также сообщил об обстрелах Степанакерта. «ВС Азербайджана обстреливают Степанакерт ракетами», – сообщило министерство.

В центре города слышны звуки ПВО.

Утром в воскресенье в столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики включили сирену воздушной тревоги.

Напомним, обострение конфликта в Карабахе началось в прошлое воскресенье. Участники конфликта сообщали о потерях с обеих сторон, в том числе среди гражданских.

Президенты России, США и Франции Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон призвали немедленно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему нынешнее обострение в Нагорном Карабахе называют самым опасным с 1994 года, а также анализировала сообщения о протурецких боевиках, переброшенных из Сирии в зону конфликта в Карабахе.

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