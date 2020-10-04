Минобороны Армении опубликовало кадры отступления ВС Азербайджана

Пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян опубликовала видеокадры уничтожения бронетехники ВС Азербайджана и отступления одного из подразделений республики в ходе боев в Нагорном Карабахе.

«Уничтожение бронетехники противника и отступление его подразделения», – написала Степанян на своей странице в соцсети Facebook. В ролике видны удары по азербайджанской технике, а также передвижение большой группы военных.

Накануне в Минобороны Армении заявили, что Азербайджан с начала боевых действий в Карабахе потерял 113 беспилотных летательных аппаратов и 250 единиц бронетехники.

В субботу утром Минобороны Армении сообщило, что ВС Азербайджана перешли в наступление на южном и северном направлении в Нагорном Карабахе. Днем азербайджанские военные заняли поселок Мадагиз в Карабахе, после чего президент Азербайджана Ильхам Алиев переименовал село в Суговушан. В тот же день Баку объявил о взятии под контроль еще семи сел в прилегающих к Карабаху районах. Позже Армения объявила об остановке наступления ВС Азербайджана армией обороны Карабаха.

В Минобороны Армении утверждают, что подразделения Армии обороны Карабаха якобы уверенно контролируют ситуацию.

Напомним, обострение конфликта в Карабахе началось в прошлое воскресенье. Участники конфликта сообщали о потерях с обеих сторон, в том числе среди гражданских.

Президенты России, США и Франции Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон призывали немедленно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему нынешнее обострение в Нагорном Карабахе называют самым опасным с 1994 года.

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