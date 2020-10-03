Армения подсчитала потери Азербайджана с начала боевых действий

Азербайджан с начала боевых действий в Карабахе потерял 113 беспилотных летательных аппаратов и 250 единиц бронетехники, заявил представитель минобороны Армении Арцун Ованнисян.

«За сутки азербайджанская сторона потеряла 10 беспилотников, три самолета, три РСЗО «Смерч», один вертолет. В целом с начала боевых действий было уничтожено 113 беспилотников и 250 единиц бронетехники противника», – цитирует Ованнисяна РИА «Новости».

Азербайджанские потери в живой силе в последние сутки составили 440-450 человек, добавил он.

Он добавил, что армянские военные в субботу безостановочно вели бои против военных Азербайджана в течение шести-семи часов, передает ТАСС.

Между тем президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу сообщил, что азербайджанские военные взяли под контроль поселок Мадагиз в адегинском направлении.

После этого Алиев сообщил о переименовании населенного пункта.

Армянская сторона 3 октября сообщала, что армия обороны Карабаха остановила широкомасштабное наступление азербайджанских военных.

До этого премьер Армении Никол Пашинян заявил, что переговоры по урегулированию конфликта в Карабахе возможны только после остановки боевых действий со стороны Азербайджана.