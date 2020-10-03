Алиев переименовал взятый под контроль поселок в Нагорном Карабахе

Перешедшее под контроль азербайджанских военных село Мадагиз в Нагорном Карабахе переименовано по решению президента Азербайджана в Суговушан, об этом заявил сам глава республики.

«С 3 октября 2020 года восстанавливаю историческое название Мадагиза. Отныне оно будет называться Суговушан», – заявил Алиев в Twitter.

Ранее в субботу Алиев сообщил, что азербайджанские военные заняли поселок Мадагиз в адегинском направлении.

Армянская сторона сообщала, что армия обороны Карабаха остановила широкомасштабное наступление азербайджанских военных.

До этого премьер Армении Никол Пашинян заявил, что переговоры по урегулированию конфликта в Карабахе возможны только после остановки боевых действий со стороны Азербайджана.