Вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в Якутии, сообщили в пресс-службе авиакомпании «Полярные авиалинии».

«Около 08.00 по местному времени (02.00 мск) поступило сообщение о том, что в нескольких десятках километрах от города Среднеколымска совершил жесткую посадку вертолет Ми-2. В настоящее время для поиска и эвакуации пассажиров и экипажа готовится к вылету воздушное судно Ми-8 авиакомпании «Полярные авиалинии», – приводит слова представителя пресс-службы авиакомпании ТАСС.

Как сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) Среднеколымского района, вертолет Ми-2 принадлежит частному лицу. «На борту [вертолета Ми-2] находятся пять пассажиров, пострадавших нет», – сказали в ведомстве.

Там также сообщили, что на борту Ми-8, вылетевшего на поиски, находятся три спасателя и один представитель полиции.

Накануне самолет авиакомпании «Полярные авиалинии» Ан-24 совершил аварийную посадку в Якутске после отказа двигателя.

Напомним также, 27 сентября в Нижегородской области легкомоторный самолет упал в Волгу, в результате погибли два человека. Кроме того, 18 сентября при крушении легкомоторного самолета в Ульяновской области погиб пилот.

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