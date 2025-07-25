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ПВР в Тынде принял родных погибших при крушении Ан-24
В городе Тында открыт пункт временного размещения для родственников пассажиров и экипажа Ан-24, разбившегося при подлете к аэропорту и унесшего жизни 48 человек.
Как передает РИА «Новости», пункт временного размещения (ПВР) начал принимать людей в Тынде Амурской области после крушения самолета Ан-24. Представитель администрации города сообщил, что для родственников пассажиров и членов экипажа, погибших при катастрофе, организован пункт временного размещения, который уже работает. «Он уже работает, люди размещаются, сотрудники МЧС и родные погибших тоже», – сказал собеседник агентства.
ПВР организован на базе местной спортивной школы. Родственники жертв получают необходимую поддержку и помощь.
Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара» потерпел крушение при подлете к Тынде. Обломки лайнера были обнаружены в 15 километрах от города в лесистой местности. На борту находились 48 человек, и, по информации Следственного комитета РФ, выжить не удалось никому.
По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем гибель людей. Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию для расследования обстоятельств катастрофы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших при крушении гражданского самолета в Амурской области. Правительственная комиссия под руководством министра транспорта Андрея Никитина направилась в Тынду для расследования обстоятельств катастрофы Ан-24. Следственный комитет провел обыск в авиакомпании после крушения самолета.