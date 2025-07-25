Если между Россией и Украиной начнутся серьезные переговоры, то Трамп скажет, что он победил. Что он заставил, что он принудил, что он молодец и сильный лидер. А мы разоблачать его ложь вряд ли станем. Иногда полезно дать ребенку игрушку, чтобы он занимался ею и не отвлекал взрослых от более важных дел.6 комментариев
Спасатели устроили полевой лагерь на месте крушения Ан-24
Полевой лагерь оборудован спасателями для работы в круглосуточном режиме на месте падения пассажирского самолета Ан-24, сообщили в МЧС России.
Сотрудники МЧС помогают следственным органам в поисках речевых самописцев, пояснило ведомство в своем Telegram-канале.
Отмечается, что работают телефоны горячей линии на базе Центра экстренной психологической помощи МЧС России: 8 (800) 775-17-17 и ГУ МЧС России по Амурской области: 8 (4162) 53-99-99.
Туда поступило около 200 обращений. Родственникам погибших, приехавших в Тынду, помогают психологи.
Всего в ликвидации последствий задействованы 205 специалистов, 34 единицы техники, включая вертолет Ми-8.
Ранее сообщалось, что в городе Тында открыт пункт временного размещения для родственников пассажиров и экипажа Ан-24, разбившегося при подлете к аэропорту и унесшего жизни 48 человек.