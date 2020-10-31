Советник главы УГМК покончил с собой

Советник генерального директора Уральской горно-металлургической компании (УГМК), глава общественного совета при УМВД по Екатеринбургу Алексей Рябцев покончил с собой, факт его смерти подтвердил руководитель пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Он уточнил, что сообщение о происшествии поступило в полицию 30 октября примерно в 23.00 (21.00 мск). «На место происшествия выезжали все, кому положено в таких ситуациях. Собранный по данному факту материал сыщики направили для принятия процессуального решения нашим коллегам в региональный СКР. Отмечу, что это ЧП никакого отношения к проявлениям криминала не имеет», – передает его сова РИА «Новости».

По словам информированного источника, перед смертью Рябцев оставил записку. «С марта Алексей Юрьевич тяжело болел. В записке он написал, что больше не может выносить проблемы со здоровьем. В своей смерти он просил никого не винить», – передает «Коммерсант» со ссылкой на источник.

При этом в УГМК сообщили «РИА Новости», что не обладают информацией о произошедшем, в Следственном комитете ситуацию комментировать не стали.

Рябцев с 2004 года являлся советником гендиректора УГМК-Холдинга, был членом совета директоров «Хаятт Ридженси Екатеринбург». Также в разное время работал с СКБ-банком и Сбербанком. Был членом общественного совета при УМВД по Екатеринбургу. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 1-й степени.