В центре Киева автомобиль въехал в остановку

Киевские правоохранители разбираются в обстоятельствах ДТП на Крещатике в Киеве, в результате которого погибли два человека.

«Предварительно установлено, что водитель иномарки не справился с управлением и въехал в остановку общественного транспорта, где находились люди. В результате ДТП два человека погибли на месте происшествия, еще несколько получили телесные повреждения. На месте работает следственно-оперативная группа и выясняет все обстоятельства и причины ДТП. Сейчас полицейские общаются с 66-летним водителем транспортного средства, который совершил наезд на людей, и проверяют его на состояние опьянения», – сообщается на сайте МВД Украины.

Между тем заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил в Facebook, что водитель задержан. По словам задержанного, во время движения он потерял сознание и утратил контроль за автомобилем. Первичный тест не выявил в крови водителя следов алкоголя.

В сентябре в Краснодаре полицейский сбил насмерть девушку на пешеходном переходе и скрылся с места ДТП.