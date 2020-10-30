Литва заявила протест Белоруссии

Вильнюс направил Минску ноту протеста в связи с односторонним частичным ограничением на въезд в Белоруссию, сообщила пресс-служба МИД Литвы.

«Нота направлена в связи с нарушением межправительственного соглашения о пунктах перехода границы и частичным закрытием границы с Литвой в нарушение установленных процедур и без предоставления соответствующей информации», – приводит ТАСС сообщение пресс-службы.

Как отметил МИД Литвы, Вильнюс требует от Минска разъяснений и требует, чтобы подобные инциденты не повторялись.

Напомним, Белоруссия временно ограничила въезд из Латвии, Литвы, Польши и с Украины в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой.