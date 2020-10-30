Губернатор отчитал чиновников омского минздрава после скандала со скорыми

Губернатор Омской области Александр Бурков потребовал от областного министерства здравоохранения увеличить мощности лабораторных тестов, сообщила пресс-служба регионального правительства.

«Вы хотя бы психологически людей освободите – они хоть через пять дней результат (тестов) получают, а так вообще никуда не попадают. А до вас никто не может дозвониться. Никто не может попасть ни на КТ, ни в больницу, нет возможности сдать анализы. Я извиняюсь за высокий тон, милые дамы, но по-другому вы не понимаете. Вы на землю спуститесь. С народом пообщайтесь, и вам расскажут. Или почитайте мои социальные сети», – обратился к минздраву Бурков, передает РИА «Новости».

В областном правительстве не уточнили, кому именно адресована эта реплика. На совещании, в котором она прозвучала, присутствовала глава омского минздрава Ирина Солдатова.

Бурков потребовал до понедельника проработать вопрос с частными клиниками и нарастить число лабораторий, проводящих тесты на коронавирус, так как из-за больших объемов проб обработка и получение результатов длится несколько дней.

«Есть другие лаборатории, которые могут проводить такие исследования. Почему вы не можете собрать все, какие есть, проинспектировать их, провести переговоры с Роспотребнадзором об их лицензировании? Что мы стесняемся? Почему эту работу не можете провести?» – сказал губернатор.

По его мнению, «чьи-то амбиции» препятствуют работе ведомства, в нем не налажена системная работа. «Исходя из этого, буду делать выводы, коллеги, если не сможем работать в единой команде. Сохранять режим ручного управления – это неправильно... И то, что у нас люди не попали в больницу – это тоже причина того ручного управления, которое в минздраве было организовано», – добавил он.

Напомним, министр здравоохранения России Михаил Мурашко поручил провести в Омске тщательную проверку, поскольку ранее поступила информация, что две машины скорой привезли пациентов с подозрением на коронавирус в тяжелом состоянии к зданию регионального минздрава, так как в больницах не смогли принять пациентов в течение 10 часов.

После инцидента губернатор Омской области Александр Бурков временно отстранил от работы заместителя министра здравоохранения Анастасию Малову, отвечающую за оказание жителям региона скорой медицинской помощи. Также руководство региона сообщило, что для пациентов с коронавирусом будет увеличено число коек на 37% – до 3,29 тыс.