В Омской области пообещали существенно увеличить число коек для пациентов с COVID-19

В Омской области для пациентов с коронавирусом будет увеличено число коек на 37% – до 3,29 тыс., сообщила пресс-служба правительства региона.

«Количество пациентов, которым требуется госпитализация в стационары, растет вместе с общей статистикой по заболеваемости коронавирусом в регионе. Осложняют обстановку сезонные заболевания, такие как грипп и ОРВИ. По сравнению с летом в два раза увеличено количество коек – с 1,2 тыс. до 2,4 тыс. коек. По поручению губернатора Александра Буркова дополнительно будут развернуты еще места, таким образом, коечный фонд уже к концу следующей недели составит 3290 мест», – приводятся в сообщении на сайте правительства региона слова заместителя председателя правительства региона Владимира Куприянова.

Зампред уточнил, что в среду 200 мест было открыто в городской больнице № 7, в хирургическом корпусе Областной клинической больницы будет развернуто 310 коек, 200 мест создадут в перепрофилированном родильном доме №5. «Такая работа будет продолжаться и позволит не допустить срывов, которые произошли вчера. По поручению губернатора мы проводим проверку для того, чтобы, самое главное, выяснить причину и больше не допускать таких ситуаций», – сказал Куприянов.

Он добавил, что правительство продолжает работу по оснащению медучреждений кислородом. «В общей сложности сегодня в регионе более 1,4 тыс. койко-мест оборудованы кислородом. Сейчас правительство региона прорабатывает вопросы на случай ухудшения эпидемиологической ситуации. Будут дополнительно развернуты койки для лечения пациентов с COVID-19 в центральных районных больницах», – уточнил Куприянов.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко поручил провести в Омске тщательную проверку, поскольку ранее поступила информация, что две машины скорой привезли пациентов с подозрением на коронавирус в тяжелом состоянии к зданию регионального минздрава, так как в больницах не смогли принять пациентов в течение 10 часов.

После инцидента губернатор Омской области Александр Бурков временно отстранил от работы заместителя министра здравоохранения Анастасию Малову, отвечающую за оказание жителям региона скорой медицинской помощи.