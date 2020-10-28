В Омской области пообещали существенно увеличить число коек для пациентов с COVID-19

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28 октября, среда | Последнее обновление — 18:34 | vz.ru
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Что значит для России конец эпохи легендарного Ту-154
Почему СССР не заявлял о геноциде советского народа фашистами
Уникальный ледокол создаст для России новую геополитическую реальность
Студенты оказались последней опорой белорусской оппозиции
Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу
Европа придумала ответ США на санкции против «Северного потока-2»
Алексей Гривач, Заместитель генерального директора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности
28 октября 1886 года в США торжественно открыли статую Свободы, подарок французского народа американцам. Символично, что не так давно именно из Парижа Вашингтону прилетел ассиметричный ответ за его политику последнего времени по продвижению сжиженного газа на европейский рынок – «под дулом санкционного пистолета». Подробности...
Русская литература – это хоккей, здесь мы можем быть лучшими
Герман Садулаев, писатель, публицист
Пока в писательском сообществе была такая взаимная ненависть, что главное пожелание формулировалось как «Пусть у меня сдохнет коза, лишь бы у соседа сдохла корова!», поддерживать действительно было некого и нечего. Подробности...
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Свобода – это закон джунглей
Алексей Алешковский, сценарист
Сегментация теперь – не племенная, а идеологическая. Если на вас нападают Силы Зла – это очень плохо, а если Силы Света – хорошо. То, что в одном случае – слезинка ребенка, в другом – божья роса. Подробности...
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Обитатели сибирского зоопарка предсказали результаты выборов в США
Предсказали результаты американских выборов трое животных из России – белый бенгальский тигр Хан, амурский тигр Бартек и камчатский бурый медведь Буян, которые обитают в красноярском Парке флоры и фауны «Роев ручей». Они выбирали из двух арбузов с изображениями претендентов. Хан «выбрал» Джо БайденаПодробности...
Пражская полиция жестко разогнала «антикарантинные протесты»
Вечером 18 октября в Праге прошла масштабная акция протеста футбольных и хоккейных болельщиков против введенного на фоне пандемии правительством Чехии запрета на спортивные мероприятия. Полиция применила водометы и слезоточивый газ. Часть протестующих была задержанаПодробности...
«Союз МС-17» установил рекорд скорости полета к МКС
«Союз МС-17» с тремя членами экипажа впервые долетел до МКС по двухвитковой схеме, установив рекорд скорости полета к станции – 3 часа 7 минут. На борту находились российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также американка Кэтлин РубинсПодробности...
11:19
Библиотеки открылись в Липецке по нацпроекту
Две модельные библиотеки – имени летчика Героя Советского Союза Михаила Водопьянова и российского ученого и путешественника Петра Семенова-Тян-Шанского – открываются в Липецке по национальному проекту «Культура», на их создание было направлено более 10 млн рублей, сообщила директор Центральной библиотечной системы Липецка Виктория Якимович.Подробности...
17:41
В Самаре открылась выставка молодых художников «Изображая слово»
В Самарской областной универсальной научной библиотеке открылась выставка молодых художников «Изображая слово».Подробности...
17:23
В Омской области открыли «дом культуры на колесах»
В Омской области продолжается реализация национального проекта «Культура». В рамках основных мероприятий направления «Культурная среда» в Нововаршавский район поступил многофункциональный передвижной культурный центр.Подробности...
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