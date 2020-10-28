Больницы Омска 10 часов отказывались принимать скорые

Замглавы Минздрава Евгений Камкин и замруководителя Росздравнадзора Дмитрий Павлюков посетят Омск для проверки организации оказания медпомощи в регионе, где накануне две машины скорой привезли пациентов с подозрением на коронавирус в тяжелом состоянии к зданию регионального министерства здравоохранения из-за того, что в больницах не смогли их принять в течение 10 часов, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«В связи с появлением информации относительно невозможности длительное время госпитализировать пациентку, доставленную машиной скорой помощи с подозрением на коронавирусную инфекцию, в Омске должна быть проведена тщательная проверка. Сегодня в Омск для аудита ситуации с организацией оказания медицинской помощи гражданам и настройки маршрутизации пациентов прибудут заместитель министра здравоохранения Евгений Камкин и замруководителя Росздравнадзора Дмитрий Павлюков», – передает ТАСС слова Мурашко.

Он также отметил, что в условиях высокой нагрузки на сеть все работники и руководители системы здравоохранения должны работать, как одна команда, на достижение одного результата – обеспечение оказания гражданам качественной и доступной медицинской помощи. «В этой ситуации любые элементы давления недопустимы», – добавил он.

Вечером 27 октября два экипажа машин скорой помощи привезли двух пациентов в возрасте 70 и 85 лет с подозрением на COVID-19 и тяжелым поражением легких к зданию омского Минздрава. Медики заявили, что в течение нескольких часов возят больных по городу, так как больницы отказываются их принять. В результате в машинах начал заканчиваться кислород, необходимый для поддержания жизнедеятельности пациентов. Больные были госпитализированы.

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