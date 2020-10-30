В России прошла акция «Колокол памяти»

В Москве, Санкт-Петербурге, в Московской, Ленинградской, Новосибирской, Иркутской, Свердловской и Магаданской областях, в Краснодарском крае, а также Республике Коми и Чеченской Республике прошла акция «Колокол памяти» в День памяти жертв политических репрессий.

В Москве акция «Колокол памяти» прошла у мемориала жертвам политических репрессий «Стена скорби» на пересечении проспекта Академика Сахарова и Садового кольца, передает «Российская газета».

«Сегодня очень важный день – день памяти, – заявил у Стены Скорби председатель Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев. – Это место – «Стена скорби», созданное два года назад, важно для всей страны. Ведется большая работа по увековечиванию памяти жертв репрессий. Есть специальная рабочая группа в СПЧ, которая этим занимается»

Валерий Фадеев подчеркнул, что репрессии – очень тяжелый исторический опыт, важный для всех. «Здесь нет какого-то самобичевания. Этот опыт должен быть сохранен для нас всех, мы должны помнить, какая тяжелая у нас история», – сказал Фадеев. Так же к монументу «Стена скорби» были возложены цветы и зажжены свечи, ударом в «Колокол Памяти» – символический колокол, который выполнен в виде висящего на цепи рельса, привезенного с Соловецких островов, была почтена память всех жертв репрессий.

В 2020 году акция проходит в третий раз и теперь для всех желающих представлен бесплатный аудиогид по монументу «Стена Скорби». В аудиогиде записаны истории камней стены из регионов, связанных с репрессиями. Каждый камень рассказывает свою историю о месте, откуда он был привезен, и о людях, пострадавших от репрессий.