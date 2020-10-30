Эксперт предложил восполнить нехватку врачей в России иностранными специалистами

Новых медиков в течение года Россия может взять только из-за границы, либо привлечь ушедших на пенсию специалистов, сказал газете ВЗГЛЯД заместитель председателя профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации Михаил Андрочников, комментируя слова пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова о нехватке врачей.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков признал, что из-за усложнения эпидемиологической ситуации в стране, выросла нагрузка на медучреждения, в связи с чем ощущается нехватка врачей. Он также отметил, что зарплаты врачей должны быть в приоритете в любом регионе и порекомендовал урегулировать эту деятельность в зависимости от возможностей.

«Новых медиков нигде не возьмешь просто так, это не рабочие. Производство одного врача занимает 6–8 лет. А подготовка среднего медперсонала – 3 года. Это не такие простые профессии, как считается. Нельзя просто выйти на рынок, поставить определенную заработную плату и надеяться, что они «потекут». А вообще, по большому счету, можно из-за границы врачей привлекать», – говорит Андрочников.

Но и взять на работу в российскую клинику медика из-за рубежа тоже не так-то просто, поскольку сначала они должны получить лицензию, пройти аккредитацию и нострифицировать (процедура признания образовательных документов иностранных государств) диплом, продолжает собеседник.

«Врачей внутри страны в течение года мы можем взять только из-за границы, а внутренние резервы, конечно, минимальны. Теоретически, можно было бы привлечь к работе людей старшего возраста, которые ушли на пенсию, но в период пандемии это для них очень опасно», – рассуждает зампред профсоюза.

Также эксперт уверен, что российские медики не переедут, например, в Европу, где тоже не хватает врачей, но предлагается более высокая зарплата. Он объясняет, что этому помешает процедура признания образования и языковой барьер.

Тем не менее, в России всегда не хватало медицинских работников, кроме узких специальностей, как стоматология, акушерство и гинекология и других, рассказывает собеседник. Коэффициент совместительства врачей (особый показатель, необходимый для определения укомплектованности штата сотрудников учреждения) в стране уже на протяжении многих лет держится выше 1,4. То есть в среднем один медицинский работник, в том числе и врач, работает вместо положенных сорока часов в неделю 60.

«Если мы берем борьбу с ковидом, то из всех медиков задействованы примерно 400 тысяч. Это примерно пятая часть от общего числа. Нам, конечно, видимо, нужно думать, как привлечь больше. Ведь работающие с коронавирусом тоже заболевают, устают, поэтому необходимо из заменять кем-то. Вот, у нас организовано 36-часовое обучение, после которого врач любой специальности может пойти работать в ковид-госпиталь», – рассказывает Андрочников.

Также собеседник рассказывает, что сейчас к работе активно привлекают ординаторов, студентов последних курсов, волонтеров и так далее, но не в качестве врачей, а как средний медперсонал.

«Плюс, конечно, следует привлекать специалистов соответствующей заработной платой, потому что работа с ковидом – это определенных риск. Одни люди могут перенести заболевание спокойно или вообще бессимптомно, а другие могут и умереть. Но я думаю, пока коронавирусные выплаты осуществляются – врачи там будут, но уже ощущается какая-то нехватка по разным причинам», – резюмировал эксперт.

Ранее в Кремле заявили, что считают необходимым разобраться, почему представители региональных клиник обращаются в столицу, а не к своим местным властям, комментируя сообщение курганских врачей, адресованное президенту. Там врачи просили правительство прислать в регион военных медиков в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой.