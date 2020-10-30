ФСБ задержала в Омске троих сотрудников Росгвардии за хранение наркотиков

Сотрудников Росгвардии в Омске задержали после получения взятки от наркоторговцев, возбуждены уголовные дела, сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Омской области.

По данным СУ СК по Омской области, 22 октября в Омске на улице Заозерная двое сотрудников Росгвардии по Омской области получили 25 тыс. рублей в виде взятки от мужчины, которого подозревали в незаконном приобретении наркотиков, передает РИА «Новости». Взятку он передал за то, чтобы на него не завели уголовное дело. После получения взятки росгвардейцев задержал спецназ.

«В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий после получения денежной взятки от жителя Омска, причастного к незаконному обороту наркотических средств, подозреваемые были задержаны с поличным сотрудниками спецподразделения УФСБ по Омской области», – говорится в сообщении пресс-службы УФСБ.

После этого в гараже руководителя двух задержанных, командира взвода Росгвардии по Омской области, прошли обыски. Там обнаружили более 70 граммов различных наркотических средств, которые, по мнению СУСК по региону, ранее были изъяты сотрудниками Росгвардии у наркоторговцев.

В результате в отношении двух подчиненных командира взвода Росгвардии возбуждены уголовные дела по п. «а» ч. 5 ст. 290 УК (получение взятки должностными лицами по предварительному сговору или организованной группой). Самого командира взвода обвиняют по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств в крупном размере), сообщают в УФСБ. Двоих росгвардейцев заключили под стражу, а командир взвода находится под домашним арестом, отмечают в СК. Расследование продолжается.

Напомним, во вторник ФСБ задержала на Дальнем Востоке наркогруппировку со 100 кг марихуаны.