ФСБ задержала в Омске троих сотрудников Росгвардии за хранение наркотиков

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30 октября, пятница  |  Последнее обновление — 10:11  |  vz.ru
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Россия нашла новый способ озолотиться

Россия расширяет свои возможности по экспорту золота Boris Roessler/DPA/ТАСС
Центробанки начали продавать золото из резервов впервые с 2010 года. Замечена в этом была даже Россия, которая вот уже 13 лет этого не делала. Наоборот – Банк России активно скупал золото для пополнения резервов. Но речи о смене тренда не идет. Более того, Центробанк придумал новый способ, которым Россия может зарабатывать на золоте. Подробности...
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ЛДПР теряет оппозиционный электорат

Вождистский характер ЛДПР был главной силой Жириновского, но он же может и погубить эту партию Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Феномен Жириновского тускнеет, а на электорат его партии нацелились соперники. Это уже давно известные и новые, действующие на консервативно-патриотическом поле, политические силы. Какие проблемы испытывает ЛДПР, почему к ней падает интерес избирателя и с чем приходит партия к думским выборам 2021 года? Подробности...
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Почему сталинские палачи сходили с ума

Василий Блохин – один из самых знаменитых палачей сталинской эпохи Общественное достояние
30 октября Россия отмечает День памяти жертв политических репрессий. О жертвах становится известно все больше, но по-прежнему мало информации о тех, кто приводил в исполнение расстрельные приговоры. В Москве и области функционировал «спецотряд по особым поручениям», один из символов Большого террора. Кто работал в этом отряде и как сложилась судьба этих людей? Подробности...
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Кандидат в президенты США проявил недостатки Брежнева

Ментальные проблемы Джо Байдена становятся видны даже не специалистам REUTERS/Jonathan Ernst
Одной из главных примет кампании по выборам президента США стали оговорки соперника Трампа, Джо Байдена. Трамп давно дал Байдену прозвище «сонный Джо», намекая на связанные с возрастом когнитивные нарушения. Какие именно характерные речевые ошибки и затруднения выдают то, что некоторые уже называют «маразмом у Байдена»? Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Франция споткнулась о несовместимость ценностей

Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
У России есть уникальная возможность поучиться на чужих ошибках. Нельзя допустить создания в наших городах замкнутых гетто, живущих по своим законам. Нельзя открывать двери в свою страну всем подряд, а процесс вписывания приезжих в общество пускать на самотек. Подробности...

Франция больше никогда не будет тихой

Антон Крылов, журналист
Когда ты целенаправленно и безапелляционно оскорбляешь миллиарды человек, очень странно удивляться тому, что среди этих миллиардов находятся единицы, готовые убивать. Подробности...
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Как Россия стала великой железнодорожной державой

Тимур Шерзад, журналист
115 лет назад, 29 октября 1905 года, вошла в полноценную эксплуатацию Кругобайкальская железная дорога – русские полностью замкнули Транссиб. Так появилась самая длинная железная дорога в мире. Подробности...
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США требуют удержать Турцию на Западе

Почему французы любят оскорблять религию

Первый месяц карабахской войны: итоги

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Обитатели сибирского зоопарка предсказали результаты выборов в США

Предсказали результаты американских выборов трое животных из России – белый бенгальский тигр Хан, амурский тигр Бартек и камчатский бурый медведь Буян, которые обитают в красноярском Парке флоры и фауны «Роев ручей». Они выбирали из двух арбузов с изображениями претендентов. Хан «выбрал» Джо Байдена
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Пражская полиция жестко разогнала «антикарантинные протесты»

Вечером 18 октября в Праге прошла масштабная акция протеста футбольных и хоккейных болельщиков против введенного на фоне пандемии правительством Чехии запрета на спортивные мероприятия. Полиция применила водометы и слезоточивый газ. Часть протестующих была задержана
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«Союз МС-17» установил рекорд скорости полета к МКС

«Союз МС-17» с тремя членами экипажа впервые долетел до МКС по двухвитковой схеме, установив рекорд скорости полета к станции – 3 часа 7 минут. На борту находились российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также американка Кэтлин Рубинс
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11:19

Библиотеки открылись в Липецке по нацпроекту

Две модельные библиотеки – имени летчика Героя Советского Союза Михаила Водопьянова и российского ученого и путешественника Петра Семенова-Тян-Шанского – открываются в Липецке по национальному проекту «Культура», на их создание было направлено более 10 млн рублей, сообщила директор Центральной библиотечной системы Липецка Виктория Якимович.
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    ФСБ задержала в Омске троих сотрудников Росгвардии за хранение наркотиков

    30 октября 2020, 09:19

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Сотрудников Росгвардии в Омске задержали после получения взятки от наркоторговцев, возбуждены уголовные дела, сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Омской области.

    По данным СУ СК по Омской области, 22 октября в Омске на улице Заозерная двое сотрудников Росгвардии по Омской области получили 25 тыс. рублей в виде взятки от мужчины, которого подозревали в незаконном приобретении наркотиков, передает РИА «Новости». Взятку он передал за то, чтобы на него не завели уголовное дело. После получения взятки росгвардейцев задержал спецназ.

    «В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий после получения денежной взятки от жителя Омска, причастного к незаконному обороту наркотических средств, подозреваемые были задержаны с поличным сотрудниками спецподразделения УФСБ по Омской области», – говорится в сообщении пресс-службы УФСБ.

    После этого в гараже руководителя двух задержанных, командира взвода Росгвардии по Омской области, прошли обыски. Там обнаружили более 70 граммов различных наркотических средств, которые, по мнению СУСК по региону, ранее были изъяты сотрудниками Росгвардии у наркоторговцев.

    В результате в отношении двух подчиненных командира взвода Росгвардии возбуждены уголовные дела по п. «а» ч. 5 ст. 290 УК (получение взятки должностными лицами по предварительному сговору или организованной группой). Самого командира взвода обвиняют по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств в крупном размере), сообщают в УФСБ. Двоих росгвардейцев заключили под стражу, а командир взвода находится под домашним арестом, отмечают в СК. Расследование продолжается.

    Напомним, во вторник ФСБ задержала на Дальнем Востоке наркогруппировку со 100 кг марихуаны.


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