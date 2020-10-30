Обнародовано письмо родственника Николая II об убийстве царской семьи

В Великобритании обнародовали письмо родственника российской императорской фамилии лорда Луиса Маунтбеттена, в котором он прокомментировал конспирологическую теорию о гибели царской семьи.

Маунтбеттен – племянник жены императора Николая II Александры Федоровны и дядя супруга британской королевы Елизаветы II принца Филиппа.

Лорд опроверг версию, согласно которой дочь Николая II Анастасия могла выжить после расстрела царской семьи.

«Не может быть никаких сомнений в том, что моя двоюродная сестра, великая княжна российская Анастасия, была убита вместе с остальными членами ее семьи, хотя в ее случае смерть наступила не сразу, ее убили ударами штыков. Этот вопрос вызвал долгие и дорогостоящие судебные тяжбы, но в конце концов Апелляционный суд Германии постановил, что, вне всяких сомнений, польская сельхозработница, принявшая имя Анна Андерсон, не была ни великой княжной Анастасией, ни ее сестрой великой княжной Татьяной, как она первоначально утверждала», – передает РИА «Новости» слова Маунтбеттена.

Как уточняет Daily Mail, Андерсон в 1922 году заявила, что она дочь Николая II Анастасия, выжившая после расстрела императорской семьи в Екатеринбурге, однако она не смогла доказать этого в суде. После Андерсон опознали как Франциску Шанцковскую, польскую фабричную рабочую, страдавшую от психического расстройства.

Лорд Маунтбеттен проявил большой интерес к этому делу, участвовал в сборе улик, чтобы разоблачить Андерсон, и потратил тысячи фунтов на судебные издержки, оспаривая ее иск.

Также аристократ кратко охарактеризовал в письме и последнего российского царя.

«Император Николай II был обаятельным и добрым человеком, но слишком слабым, чтобы быть успешным самодержцем», – написал он.

Издание отмечает, что письмо датируется 11 марта 1975 года. Про его получателя, мистера Вудкок-Кларка, нет подробных сведений.

Напомним, ранее известный историк, академик РАН Вениамин Алексеев заявил, что царская дочь последнего российского императора Николая II Анастасия Романова не была расстреляна большевиками в 1918 году и долгие годы прожила под фамилией Чайковская.