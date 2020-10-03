Вирусолог рассказал об особенностях всплесков коронавируса в России

Следующий всплеск заболеваемости коронавирусом в России будет слабее, чем те, что были весной и осенью 2020 года, заявил профессор кафедры вирусологии института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский.

Аграновский указал, что «коронавирус в нашей популяции, видимо, очень надолго», и «вопрос в том, насколько будет существенен прирост (заболевших) и сколько будет тяжелых случаев», передает Ura.ru.

«Насчет тяжелых случаев говорить не буду, но прироста взрывного не будет», – добавил он.

Профессор прогнозирует, что следующий всплеск заболеваемости начнется весной 2021 года.

При этом спад заболеваемости COVID-19 будет не быстрым, считает Аграновский: «За год будет существенное ослабление этой истории. И биологически, и информационно. Может к лету».

Ранее сообщалось, что в России выявили 9,8 тыс. новых случаев коронавируса, суточный прирост составил 447 человек. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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