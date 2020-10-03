Горбачев рассказал, что поможет сохранить стабильность в мире

Мировым лидерам стоит вспомнить ситуацию в конце 80-х годов и попытаться стабилизировать международную обстановку, заявил бывший президент СССР Михаил Горбачев.

«Обстановка в мире, в Европе – тревожная. Причины этого сложны и неоднозначны, но не могу не сказать об ответственности тех, кто объявил себя победителями в холодной войне, присвоил себе «особые права» в мировой политике. В результате перечеркнуто многое из того, что мы выстраивали 30 лет назад. И нужны большие усилия, политическая воля и мудрость, чтобы восстановить доверие и вернуться на путь сотрудничества», – приводит слова Горбачева ТАСС.

По мнению политика, снизить мировую напряженность вполне возможно, хотя и трудно.

«В середине 80-х годов [прошлого века], когда противостояли друг другу два военных блока, вооруженные до зубов ядерным оружием, было еще труднее. Но тогда мы вместе нашли в себе силы круто повернуть руль мировой политики. Пусть это будет примером для сегодняшних лидеров», – отметил Горбачев.

Ранее бывший президент СССР заявлял, что мир сегодня был бы стабильнее, безопаснее и справедливее, если бы Советский Союз удалось сохранить. Напомним, в развале СССР Горбачев обвинял первых руководителей России, а также назвал верным свое решение о сложении полномочий 23 года назад.