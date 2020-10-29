В Москве отметили день рождения РДШ

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29 октября, четверг  |  Последнее обновление — 20:31  |  vz.ru
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Что ждет россиян при стрессовом сценарии в экономике

Счетная палата под руководством Алексея Кудрина впервые составила собственный прогноз для российской экономики Михаил Терещенко/ТАСС
Счетная палата раскрыла стрессовый сценарий для российской экономики, который эксперты считают вполне реалистичным. Однако есть и хорошие новости. Во-первых, еще одного нефтяного шока в новом году удастся избежать, что для российской экономики немаловажно. Во-вторых, даже худший сценарий предполагает рост ВВП в 2021 году. Другое дело, почувствуют ли россияне этот рост на себе? Подробности...
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ЛДПР теряет оппозиционный электорат

Вождистский характер ЛДПР был главной силой Жириновского, но он же может и погубить эту партию Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Феномен Жириновского тускнеет, а на электорат его партии нацелились соперники. Это уже давно известные и новые, действующие на консервативно-патриотическом поле, политические силы. Какие проблемы испытывает ЛДПР, почему к ней падает интерес избирателя и с чем приходит партия к думским выборам 2021 года? Подробности...
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Как иностранцы сделали Россию великой

Ученые люди приезжали в Россию в основном с Запада Саломон Конинк
Российское государство все больше нуждается в мигрантах и особенно имеющих высокую квалификацию – ученых, профессионалах. Приглашение иностранцев на службу является одной из древнейших традиций России, благодаря им она стала одной из величайших империй планеты. Какие иностранные специалисты сегодня нужны нашей стране? Подробности...
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Религиозный терроризм стал для Франции новой реальностью

Террорист зарезал троих человек у церкви в Ницце кадр из видео
В четверг в Ницце произошел новый теракт, в результате которого погибли три человека. С криками «Аллах акбар» мужчина с ножом обезглавил женщину возле базилики Нотр-Дам, после чего убил еще двоих человек. Мэр города Кристиан Эстрози назвал случившееся «исламофашизмом». Наблюдатели говорят о начале острого религиозного конфликта и опасном ожесточении общества во Франции. Какие ошибки допустили власти страны? Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Франция больше никогда не будет тихой

Антон Крылов, журналист
Когда ты целенаправленно и безапелляционно оскорбляешь миллиарды человек, очень странно удивляться тому, что среди этих миллиардов находятся единицы, готовые убивать. Подробности...
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Как Россия стала великой железнодорожной державой

Тимур Шерзад, журналист
115 лет назад, 29 октября 1905 года, вошла в полноценную эксплуатацию Кругобайкальская железная дорога – русские полностью замкнули Транссиб. Так появилась самая длинная железная дорога в мире. Подробности...
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Вашингтонское болото превратилось в помойку

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Хорошая девочка. Закончила престижный вуз юридический, пусть и в провинции. Помощник судьи, секретарь суда. Работала, старалась. А потом – раз – и член Верховного суда. Подробности...
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Почему французы любят оскорблять религию

Первый месяц карабахской войны: итоги

Катастрофическое поражение Зеленского на выборах

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Обитатели сибирского зоопарка предсказали результаты выборов в США

Предсказали результаты американских выборов трое животных из России – белый бенгальский тигр Хан, амурский тигр Бартек и камчатский бурый медведь Буян, которые обитают в красноярском Парке флоры и фауны «Роев ручей». Они выбирали из двух арбузов с изображениями претендентов. Хан «выбрал» Джо Байдена
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Пражская полиция жестко разогнала «антикарантинные протесты»

Вечером 18 октября в Праге прошла масштабная акция протеста футбольных и хоккейных болельщиков против введенного на фоне пандемии правительством Чехии запрета на спортивные мероприятия. Полиция применила водометы и слезоточивый газ. Часть протестующих была задержана
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«Союз МС-17» установил рекорд скорости полета к МКС

«Союз МС-17» с тремя членами экипажа впервые долетел до МКС по двухвитковой схеме, установив рекорд скорости полета к станции – 3 часа 7 минут. На борту находились российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также американка Кэтлин Рубинс
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11:19

Библиотеки открылись в Липецке по нацпроекту

Две модельные библиотеки – имени летчика Героя Советского Союза Михаила Водопьянова и российского ученого и путешественника Петра Семенова-Тян-Шанского – открываются в Липецке по национальному проекту «Культура», на их создание было направлено более 10 млн рублей, сообщила директор Центральной библиотечной системы Липецка Виктория Якимович.
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17:41

В Самаре открылась выставка молодых художников «Изображая слово»

В Самарской областной универсальной научной библиотеке открылась выставка молодых художников «Изображая слово».
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17:23

В Омской области открыли «дом культуры на колесах»

В Омской области продолжается реализация национального проекта «Культура». В рамках основных мероприятий направления «Культурная среда» в Нововаршавский район поступил многофункциональный передвижной культурный центр.
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Какая из сторон конфликта вокруг Нагорного Карабаха имеет в ваших глазах большую моральную правоту?
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Кадыров раскритиковал Макрона, поддержавшего публикацию карикатур на пророка Мухаммеда. В данной ситуации вы на чьей стороне?
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Как изменились ваши отношения в семье за время самоизоляции и удаленки?
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    В Москве отметили день рождения РДШ

    29 октября 2020, 19:27

    В четверг детская общественная организация «Российское движение школьников» (РДШ) отметила пятилетний юбилей, праздник прошел на 89 этаже башни «Федерация» международного делового центра «Москва-Сити».

    К празднованию присоединились активисты движения из всех регионов страны. Прямую трансляцию посмотрели более 100 тыс. школьников, сообщается на сайте РДШ.

    Масштабный праздничный марафон открылся видеопоздравлением от первого заместителя руководителя администрации президента Сергея Кириенко.

    «От всей души хочу поздравить «Российское движение школьников» с первым юбилеем, с пятилетием. Это праздник не только для самой организации, но и для почти полумиллиона участников движения. Возможности, которые предоставляет РДШ каждому школьнику, увеличиваются каждый день. И важно, что благодаря движению дети могут участвовать в жизни страны и важных для нее событиях. А самое главное, что «Российское движение школьников» – это движение не для школьников, а самих школьников, потому что все зависит только от вас. Вы очень талантливые люди, у вас впереди все возможности, а задача государства и движения – создать все условия, чтобы каждый из вас мог реализовать свою мечту», – сказал Сергей Кириенко.

    Поздравили РДШ с первой круглой датой начальник управления президента по общественным проектам Сергей Новиков, руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев, уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова, первый заместитель генерального директора ВГТРК, член координационного совета РДШ Андрей Кондрашов, руководитель АНО «Диалог» Алексей Гореславский, генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

    Вместе с исполнительным директором РДШ Ириной Плещевой они сделали сюрприз для всех школьников, увлеченных компьютерными играми: нажав интерактивную кнопку, гости дали старт регистрации на соревнования «Всероссийской киберспортивной школьной лиги». С просьбой о создании турниров в школах 1 сентября на открытом онлайн-уроке «Помнить – значит знать» к Владимиру Путину обратился активист РДШ из Москвы Алексей Микушин и получил поддержку от президента.

    Киберспортивная школьная лига будет включать в себя компьютерные и мобильные игры. Турниры начнутся уже 30 ноября и пройдут по расписанию в каждом из восьми Федеральных округов страны до конца марта 2021 года. Все будет по правилам киберспорта: трансляции всех турниров с разбором опытных комментаторов из студии, поддержкой болельщиков, рейтинговая система игроков и статистика всех проведенных матчей на платформе. Информационное табло в праздничной студии в онлайн-режиме показывало, сколько школьников уже заявились на соревнования.

    Обращаясь к участникам праздника, министр просвещения Сергей Кравцов сказал: «Годы интенсивной работы и сотрудничества пролетели незаметно, и за это время РДШ стало настоящим другом Минпросвещения. Наши совместные кружки и программы работают более чем в половине школ страны. Помогайте нашей молодежи раскрывать свои таланты, и мы поддержим вас во всех начинаниях».

    Детям на празднике компания «Чистая линия прислала в подарок 500 эскимо. Еще один сладкий подарок – большой праздничный торт – ко дню рождения РДШ подготовил известный шеф-повар и ведущий кулинарных теле-шоу Константин Ивлев. Он поздравил движение и сообщил школьникам радостную новость: вместе с РДШ и ОНФ они запускает проект « Шеф в школе». Известный повар разработал концепцию переформатирования школьного питания, которую опробуют в нескольких пилотных регионах, в том числе в Московской области. Дети выступят в роли экспертов и примут участие в преобразованиях.

    Сами школьники подготовили подарок для РДШ. Именно детям принадлежит идея создания брендированной коллекции одежды. На празднике состоялся показ одежды для подростков, в коллекции: худи и бомберы, свитеры и свитшоты, джинсовки и жилеты и даже классические рубашки.

    Также с подарками и поздравлениями для организации и участников движения на праздник пришли депутаты Госдумы Ирина Роднина и Оксана Пушкина, саксофонист Игорь Бутман, блогер Егор Козловский, презентовавший игру-приложение по истории Великой Отечественной войны, активисты РДШ. Кстати школьники из всех восьми федеральных округов присоединились к прямому эфиру, поздравили движение и творчески представили свои округа.

    Завершила праздник трансляция шоу дронов. Накануне активисты РДШ в Ленинградской области запустили в небо 300 квадрокоптеров, которые устроили настоящее представление: в процессе светового шоу квадрокоптеры выстраивались в фигуры, символизирующие направления деятельности «Российского движения школьников». Школьники впервые работали с дронами и помогали специалистам осуществлять предстартовую подготовку квадрокоптеров. На празднике профессор кафедры менеджмента инноваций НИУ ВШЭ Михаил Бортник анонсировал запуск вместе с научным направлением РДШ проекта, в котором школьники будут разрабатывать флотилию дронов и спутников для дальнейшего запуска в космос в 2022 году.

    «Пять лет – дата одновременно большая и маленькая. У РДШ уже есть достижения, но главные вызовы впереди. Ключевой из них – поменять среду, в которой существуют дети, создать экосистему поддержки детских и взрослых начинаний. То, что мы делаем сегодня вместе со школьниками, завтра станет новой реальностью. Путь в тысячу лет начинается с первого шага. Мы не можем сделать эти шаги за вас, но можем помочь найти этот путь. РДШ работает с детьми везде, где бы они не находились: в школе, на улице, в соцсетях, в виртуальной реальности.  При этом мы не кормим их «завтраками»: мол, вырастешь – полетишь в космос. Мы ищем реальные возможности, открываем направление «Наука» и даем шанс прикоснуться к космосу прямо сейчас, в детстве», – сказала исполнительный директор РДШ Ирина Плещева.

    «Российское движение школьников» уже третий год подряд реализует совместно с президентской платформой «Россия – страна возможностей» проект для школьников «РДШ – Территория самоуправления». На платформе реализуется и другой совместный проект – «Лига вожатых». По словам генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Алексея Комиссарова, «сейчас участие в жизни «Российского движения школьников» – это не просто какая-то дополнительная активность для ребят».

    «Это ваш задел на будущее. Вы растете и развиваетесь вместе с движением, становитесь не просто старше, но и опытнее и увереннее. А многие из вас успевают не только учиться, участвовать в жизни своей школы и движения, но и добиваться победы в различных конкурсах. Один из них – «РДШ – Территория самоуправления», который входит в президентскую платформу «Россия – страна возможностей». И я желаю, чтобы все ваши идеи и проекты вы реализовали, добились всего, к чему стремитесь, и стали теми, кем хочется», – отметил Алексей Комиссаров.


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