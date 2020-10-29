В Москве отметили день рождения РДШ

В четверг детская общественная организация «Российское движение школьников» (РДШ) отметила пятилетний юбилей, праздник прошел на 89 этаже башни «Федерация» международного делового центра «Москва-Сити».

К празднованию присоединились активисты движения из всех регионов страны. Прямую трансляцию посмотрели более 100 тыс. школьников, сообщается на сайте РДШ.

Масштабный праздничный марафон открылся видеопоздравлением от первого заместителя руководителя администрации президента Сергея Кириенко.

«От всей души хочу поздравить «Российское движение школьников» с первым юбилеем, с пятилетием. Это праздник не только для самой организации, но и для почти полумиллиона участников движения. Возможности, которые предоставляет РДШ каждому школьнику, увеличиваются каждый день. И важно, что благодаря движению дети могут участвовать в жизни страны и важных для нее событиях. А самое главное, что «Российское движение школьников» – это движение не для школьников, а самих школьников, потому что все зависит только от вас. Вы очень талантливые люди, у вас впереди все возможности, а задача государства и движения – создать все условия, чтобы каждый из вас мог реализовать свою мечту», – сказал Сергей Кириенко.

Поздравили РДШ с первой круглой датой начальник управления президента по общественным проектам Сергей Новиков, руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев, уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова, первый заместитель генерального директора ВГТРК, член координационного совета РДШ Андрей Кондрашов, руководитель АНО «Диалог» Алексей Гореславский, генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Вместе с исполнительным директором РДШ Ириной Плещевой они сделали сюрприз для всех школьников, увлеченных компьютерными играми: нажав интерактивную кнопку, гости дали старт регистрации на соревнования «Всероссийской киберспортивной школьной лиги». С просьбой о создании турниров в школах 1 сентября на открытом онлайн-уроке «Помнить – значит знать» к Владимиру Путину обратился активист РДШ из Москвы Алексей Микушин и получил поддержку от президента.

Киберспортивная школьная лига будет включать в себя компьютерные и мобильные игры. Турниры начнутся уже 30 ноября и пройдут по расписанию в каждом из восьми Федеральных округов страны до конца марта 2021 года. Все будет по правилам киберспорта: трансляции всех турниров с разбором опытных комментаторов из студии, поддержкой болельщиков, рейтинговая система игроков и статистика всех проведенных матчей на платформе. Информационное табло в праздничной студии в онлайн-режиме показывало, сколько школьников уже заявились на соревнования.

Обращаясь к участникам праздника, министр просвещения Сергей Кравцов сказал: «Годы интенсивной работы и сотрудничества пролетели незаметно, и за это время РДШ стало настоящим другом Минпросвещения. Наши совместные кружки и программы работают более чем в половине школ страны. Помогайте нашей молодежи раскрывать свои таланты, и мы поддержим вас во всех начинаниях».

Детям на празднике компания «Чистая линия прислала в подарок 500 эскимо. Еще один сладкий подарок – большой праздничный торт – ко дню рождения РДШ подготовил известный шеф-повар и ведущий кулинарных теле-шоу Константин Ивлев. Он поздравил движение и сообщил школьникам радостную новость: вместе с РДШ и ОНФ они запускает проект « Шеф в школе». Известный повар разработал концепцию переформатирования школьного питания, которую опробуют в нескольких пилотных регионах, в том числе в Московской области. Дети выступят в роли экспертов и примут участие в преобразованиях.

Сами школьники подготовили подарок для РДШ. Именно детям принадлежит идея создания брендированной коллекции одежды. На празднике состоялся показ одежды для подростков, в коллекции: худи и бомберы, свитеры и свитшоты, джинсовки и жилеты и даже классические рубашки.

Также с подарками и поздравлениями для организации и участников движения на праздник пришли депутаты Госдумы Ирина Роднина и Оксана Пушкина, саксофонист Игорь Бутман, блогер Егор Козловский, презентовавший игру-приложение по истории Великой Отечественной войны, активисты РДШ. Кстати школьники из всех восьми федеральных округов присоединились к прямому эфиру, поздравили движение и творчески представили свои округа.

Завершила праздник трансляция шоу дронов. Накануне активисты РДШ в Ленинградской области запустили в небо 300 квадрокоптеров, которые устроили настоящее представление: в процессе светового шоу квадрокоптеры выстраивались в фигуры, символизирующие направления деятельности «Российского движения школьников». Школьники впервые работали с дронами и помогали специалистам осуществлять предстартовую подготовку квадрокоптеров. На празднике профессор кафедры менеджмента инноваций НИУ ВШЭ Михаил Бортник анонсировал запуск вместе с научным направлением РДШ проекта, в котором школьники будут разрабатывать флотилию дронов и спутников для дальнейшего запуска в космос в 2022 году.

«Пять лет – дата одновременно большая и маленькая. У РДШ уже есть достижения, но главные вызовы впереди. Ключевой из них – поменять среду, в которой существуют дети, создать экосистему поддержки детских и взрослых начинаний. То, что мы делаем сегодня вместе со школьниками, завтра станет новой реальностью. Путь в тысячу лет начинается с первого шага. Мы не можем сделать эти шаги за вас, но можем помочь найти этот путь. РДШ работает с детьми везде, где бы они не находились: в школе, на улице, в соцсетях, в виртуальной реальности. При этом мы не кормим их «завтраками»: мол, вырастешь – полетишь в космос. Мы ищем реальные возможности, открываем направление «Наука» и даем шанс прикоснуться к космосу прямо сейчас, в детстве», – сказала исполнительный директор РДШ Ирина Плещева.

«Российское движение школьников» уже третий год подряд реализует совместно с президентской платформой «Россия – страна возможностей» проект для школьников «РДШ – Территория самоуправления». На платформе реализуется и другой совместный проект – «Лига вожатых». По словам генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Алексея Комиссарова, «сейчас участие в жизни «Российского движения школьников» – это не просто какая-то дополнительная активность для ребят».

«Это ваш задел на будущее. Вы растете и развиваетесь вместе с движением, становитесь не просто старше, но и опытнее и увереннее. А многие из вас успевают не только учиться, участвовать в жизни своей школы и движения, но и добиваться победы в различных конкурсах. Один из них – «РДШ – Территория самоуправления», который входит в президентскую платформу «Россия – страна возможностей». И я желаю, чтобы все ваши идеи и проекты вы реализовали, добились всего, к чему стремитесь, и стали теми, кем хочется», – отметил Алексей Комиссаров.