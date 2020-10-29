В Казани и Перми возобновилась акция «Мы вместе»

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29 октября, четверг  |  Последнее обновление — 18:59  |  vz.ru
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Что ждет россиян при стрессовом сценарии в экономике

Счетная палата под руководством Алексея Кудрина впервые составила собственный прогноз для российской экономики Михаил Терещенко/ТАСС
Счетная палата раскрыла стрессовый сценарий для российской экономики, который эксперты считают вполне реалистичным. Однако есть и хорошие новости. Во-первых, еще одного нефтяного шока в новом году удастся избежать, что для российской экономики немаловажно. Во-вторых, даже худший сценарий предполагает рост ВВП в 2021 году. Другое дело, почувствуют ли россияне этот рост на себе? Подробности...
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ЛДПР теряет оппозиционный электорат

Вождистский характер ЛДПР был главной силой Жириновского, но он же может и погубить эту партию Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Феномен Жириновского тускнеет, а на электорат его партии нацелились соперники. Это уже давно известные и новые, действующие на консервативно-патриотическом поле, политические силы. Какие проблемы испытывает ЛДПР, почему к ней падает интерес избирателя и с чем приходит партия к думским выборам 2021 года? Подробности...
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Как иностранцы сделали Россию великой

Ученые люди приезжали в Россию в основном с Запада Саломон Конинк
Российское государство все больше нуждается в мигрантах и особенно имеющих высокую квалификацию – ученых, профессионалах. Приглашение иностранцев на службу является одной из древнейших традиций России, благодаря им она стала одной из величайших империй планеты. Какие иностранные специалисты сегодня нужны нашей стране? Подробности...
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Религиозный терроризм стал для Франции новой реальностью

Террорист зарезал троих человек у церкви в Ницце кадр из видео
В четверг в Ницце произошел новый теракт, в результате которого погибли три человека. С криками «Аллах акбар» мужчина с ножом обезглавил женщину возле базилики Нотр-Дам, после чего убил еще двоих человек. Мэр города Кристиан Эстрози назвал случившееся «исламофашизмом». Наблюдатели говорят о начале острого религиозного конфликта и опасном ожесточении общества во Франции. Какие ошибки допустили власти страны? Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Франция больше никогда не будет тихой

Антон Крылов, журналист
Когда ты целенаправленно и безапелляционно оскорбляешь миллиарды человек, очень странно удивляться тому, что среди этих миллиардов находятся единицы, готовые убивать. Подробности...

Как Россия стала великой железнодорожной державой

Тимур Шерзад, журналист
115 лет назад, 29 октября 1905 года, вошла в полноценную эксплуатацию Кругобайкальская железная дорога – русские полностью замкнули Транссиб. Так появилась самая длинная железная дорога в мире. Подробности...
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Вашингтонское болото превратилось в помойку

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Хорошая девочка. Закончила престижный вуз юридический, пусть и в провинции. Помощник судьи, секретарь суда. Работала, старалась. А потом – раз – и член Верховного суда. Подробности...
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Почему французы любят оскорблять религию

Первый месяц карабахской войны: итоги

Катастрофическое поражение Зеленского на выборах

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Обитатели сибирского зоопарка предсказали результаты выборов в США

Предсказали результаты американских выборов трое животных из России – белый бенгальский тигр Хан, амурский тигр Бартек и камчатский бурый медведь Буян, которые обитают в красноярском Парке флоры и фауны «Роев ручей». Они выбирали из двух арбузов с изображениями претендентов. Хан «выбрал» Джо Байдена
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Пражская полиция жестко разогнала «антикарантинные протесты»

Вечером 18 октября в Праге прошла масштабная акция протеста футбольных и хоккейных болельщиков против введенного на фоне пандемии правительством Чехии запрета на спортивные мероприятия. Полиция применила водометы и слезоточивый газ. Часть протестующих была задержана
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«Союз МС-17» установил рекорд скорости полета к МКС

«Союз МС-17» с тремя членами экипажа впервые долетел до МКС по двухвитковой схеме, установив рекорд скорости полета к станции – 3 часа 7 минут. На борту находились российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также американка Кэтлин Рубинс
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11:19

Библиотеки открылись в Липецке по нацпроекту

Две модельные библиотеки – имени летчика Героя Советского Союза Михаила Водопьянова и российского ученого и путешественника Петра Семенова-Тян-Шанского – открываются в Липецке по национальному проекту «Культура», на их создание было направлено более 10 млн рублей, сообщила директор Центральной библиотечной системы Липецка Виктория Якимович.
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17:41

В Самаре открылась выставка молодых художников «Изображая слово»

В Самарской областной универсальной научной библиотеке открылась выставка молодых художников «Изображая слово».
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17:23

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В Омской области продолжается реализация национального проекта «Культура». В рамках основных мероприятий направления «Культурная среда» в Нововаршавский район поступил многофункциональный передвижной культурный центр.
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Какая из сторон конфликта вокруг Нагорного Карабаха имеет в ваших глазах большую моральную правоту?
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Кадыров раскритиковал Макрона, поддержавшего публикацию карикатур на пророка Мухаммеда. В данной ситуации вы на чьей стороне?
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Как изменились ваши отношения в семье за время самоизоляции и удаленки?
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    В Казани и Перми возобновилась акция «Мы вместе»

    29 октября 2020, 18:38

    В Казани возобновил работу штаб взаимопомощи акции «Мы вместе», с его помощью добровольцы по заявкам смогут доставлять продукты питания и лекарства одиноким пенсионерам старше 60 лет.

    Также добровольцы будут доставлять продукты тем, кто находится на самоизоляции или в тяжелой жизненной ситуации, сообщается на сайте администрации города.

    Покупка продуктов осуществляется в будний день за счет средств заявителя. Доставка продуктов на один адрес производится не чаще одного раза в неделю, поэтому добровольцы будут принимать только объемный заказ. Волонтеры обязательно используют средства индивидуальной защиты: маски и перчатки, а также соблюдают социальную дистанцию в 1,5 метра, сообщили в комитете по делам детей и молодежи.

    В Пермском крае также вновь стартовала акция «Мы вместе», в Перми прошел брифинг, посвященный этой акции. В регионе пожилые, малообеспеченные, маломобильные граждане могут оставить заявку на помощь, в том числе на доставку лекарств или продуктов питания, сообщается на сайте областного правительства.

    По словам замглавы региональной общественной приемной председателя «Единой  России» Дмитрия Медведева в Пермском крае Елены Савельевой, осенью в регионе выросло количество обращений. Только в кол-центр волонтерского корпуса «Единой России» за прошедшие две недели поступило порядка 1,8 тыс. заявок от жителей края. Люди обращаются за юридической, психологической помощью, просят доставить на дом продукты питания или лекарства.

    Как рассказал начальник департамента общественных проектов администрации губернатора Пермского края Евгений Хузин, в регионе за все время к акции присоединилось свыше 2,2 тыс. добровольцев 18-55 лет. Среди них неравнодушные жители региона, волонтеры медики, а также волонтерские корпусы Общероссийского народного фронта и «Единой России» и общественные организации. Добровольцы штаба «Мы вместе» были одними из первых, кто начал оказывать разностороннюю помощь пожилым и одиноким людям в период распространения инфекции в Прикамье. В течение одной недели были развернуты 46 муниципальных волонтерских штабов. С середины марта добровольцы выполнили 5722 заявки на доставку продуктов и лекарств, выдали около 30 тыс. бесплатных продуктовых наборов нуждающимся гражданам. В общей сложности волонтеры-медики штаба «Мы вместе» отработали 55 тыс. часов в 14 медицинских организациях Пермского края, перепрофилированных для лечения пациентов с COVID-19.

    Благодаря активному участию добровольцев в акции «Мы вместе», приуроченной ко Всемирному дню донора, в ней приняли участие более 690 жителей Прикамья, было заготовлено 355 литров цельной донорской крови. Ко Дню медицинского работника волонтеры вручили подарки медикам, работающим в перепрофилированных учреждениях, а на территории Детской краевой больницы появилось граффити «Спасибо нашим героям». Кроме того, с 7 по 9 мая в рамках проекта «Вам, родные» при участии волонтеров «Мы вместе» на территории региона вручено около 600 подарков ветеранам ВОВ, принимавшим участие в боевых действиях.

    По словам Ольги Кобановской, участие в добровольческом корпусе и помощь нуждающимся стали для нее опорной точкой в сложный период. «Я частный предприниматель и для меня пандемия стала большим стрессом. В марте я зарегистрировалась в акции «Мы вместе» прошла онлайн-обучение, получила сертификат и с апреля уже стала помогать и выполнять заявки. Оказывая простую помощь, такую как принести лекарства или продукты, я поняла, что делаю очень важное дело», – рассказала Ольга.

    Завершился брифинг торжественной частью – вручением памятных медалей, учрежденных президентом России «За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе», пермским волонтерам, проявившим себя во время пандемии. Награды получили коллектив и учащиеся Пермского медуниверситета имени академика Вагнера, коллектив Театра-Тетра, коллектив центра социальных технологий «Согласие», член регионального штаба ОНФ в Пермском крае Игорь Лобанов, волонтеры Ольга Кобановская и Алексей Алексеев.

    Напомним, в 56 регионах России возобновилась деятельность волонтерских штабов «Мы вместе». «Мы вместе» – общероссийская акция взаимопомощи, которая объединила коммерческие компании, общественные организации и активных граждан в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Акция была запущена 21 марта 2020 года одновременно с началом периода самоизоляции и официально продлилась до 10 июля, но фактически работа идет по сей день. Заявки от пожилых и маломобильных граждан поступали в волонтерские штабы, открытые во всех 85 регионах России. 118 тыс. человек со всей страны зарегистрировались через сайт для работы в волонтерских штабах. Всего за время акции помощь получили 3 млн 451 тыс. 753 человека (1,1 тыс. смогли вернуться в Россию из-за рубежа благодаря проекту «Своих не бросаем», психологическая и юридическая помощь была оказана 916 тыс. 970 обратившимся, 2 млн 533 тыс. 676 человек волонтеры доставили продукты и лекарства).


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