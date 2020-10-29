В Казани и Перми возобновилась акция «Мы вместе»

В Казани возобновил работу штаб взаимопомощи акции «Мы вместе», с его помощью добровольцы по заявкам смогут доставлять продукты питания и лекарства одиноким пенсионерам старше 60 лет.

Также добровольцы будут доставлять продукты тем, кто находится на самоизоляции или в тяжелой жизненной ситуации, сообщается на сайте администрации города.

Покупка продуктов осуществляется в будний день за счет средств заявителя. Доставка продуктов на один адрес производится не чаще одного раза в неделю, поэтому добровольцы будут принимать только объемный заказ. Волонтеры обязательно используют средства индивидуальной защиты: маски и перчатки, а также соблюдают социальную дистанцию в 1,5 метра, сообщили в комитете по делам детей и молодежи.

В Пермском крае также вновь стартовала акция «Мы вместе», в Перми прошел брифинг, посвященный этой акции. В регионе пожилые, малообеспеченные, маломобильные граждане могут оставить заявку на помощь, в том числе на доставку лекарств или продуктов питания, сообщается на сайте областного правительства.

По словам замглавы региональной общественной приемной председателя «Единой России» Дмитрия Медведева в Пермском крае Елены Савельевой, осенью в регионе выросло количество обращений. Только в кол-центр волонтерского корпуса «Единой России» за прошедшие две недели поступило порядка 1,8 тыс. заявок от жителей края. Люди обращаются за юридической, психологической помощью, просят доставить на дом продукты питания или лекарства.

Как рассказал начальник департамента общественных проектов администрации губернатора Пермского края Евгений Хузин, в регионе за все время к акции присоединилось свыше 2,2 тыс. добровольцев 18-55 лет. Среди них неравнодушные жители региона, волонтеры медики, а также волонтерские корпусы Общероссийского народного фронта и «Единой России» и общественные организации. Добровольцы штаба «Мы вместе» были одними из первых, кто начал оказывать разностороннюю помощь пожилым и одиноким людям в период распространения инфекции в Прикамье. В течение одной недели были развернуты 46 муниципальных волонтерских штабов. С середины марта добровольцы выполнили 5722 заявки на доставку продуктов и лекарств, выдали около 30 тыс. бесплатных продуктовых наборов нуждающимся гражданам. В общей сложности волонтеры-медики штаба «Мы вместе» отработали 55 тыс. часов в 14 медицинских организациях Пермского края, перепрофилированных для лечения пациентов с COVID-19.

Благодаря активному участию добровольцев в акции «Мы вместе», приуроченной ко Всемирному дню донора, в ней приняли участие более 690 жителей Прикамья, было заготовлено 355 литров цельной донорской крови. Ко Дню медицинского работника волонтеры вручили подарки медикам, работающим в перепрофилированных учреждениях, а на территории Детской краевой больницы появилось граффити «Спасибо нашим героям». Кроме того, с 7 по 9 мая в рамках проекта «Вам, родные» при участии волонтеров «Мы вместе» на территории региона вручено около 600 подарков ветеранам ВОВ, принимавшим участие в боевых действиях.

По словам Ольги Кобановской, участие в добровольческом корпусе и помощь нуждающимся стали для нее опорной точкой в сложный период. «Я частный предприниматель и для меня пандемия стала большим стрессом. В марте я зарегистрировалась в акции «Мы вместе» прошла онлайн-обучение, получила сертификат и с апреля уже стала помогать и выполнять заявки. Оказывая простую помощь, такую как принести лекарства или продукты, я поняла, что делаю очень важное дело», – рассказала Ольга.

Завершился брифинг торжественной частью – вручением памятных медалей, учрежденных президентом России «За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе», пермским волонтерам, проявившим себя во время пандемии. Награды получили коллектив и учащиеся Пермского медуниверситета имени академика Вагнера, коллектив Театра-Тетра, коллектив центра социальных технологий «Согласие», член регионального штаба ОНФ в Пермском крае Игорь Лобанов, волонтеры Ольга Кобановская и Алексей Алексеев.

Напомним, в 56 регионах России возобновилась деятельность волонтерских штабов «Мы вместе». «Мы вместе» – общероссийская акция взаимопомощи, которая объединила коммерческие компании, общественные организации и активных граждан в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Акция была запущена 21 марта 2020 года одновременно с началом периода самоизоляции и официально продлилась до 10 июля, но фактически работа идет по сей день. Заявки от пожилых и маломобильных граждан поступали в волонтерские штабы, открытые во всех 85 регионах России. 118 тыс. человек со всей страны зарегистрировались через сайт для работы в волонтерских штабах. Всего за время акции помощь получили 3 млн 451 тыс. 753 человека (1,1 тыс. смогли вернуться в Россию из-за рубежа благодаря проекту «Своих не бросаем», психологическая и юридическая помощь была оказана 916 тыс. 970 обратившимся, 2 млн 533 тыс. 676 человек волонтеры доставили продукты и лекарства).