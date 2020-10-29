«Красные приливы» на Камчатке связали с уменьшением концентрации соли в Мировом океане

Единственной версией произошедшего на Камчатке являются «красные приливы», характерные не только для российского побережья Тихого океана, сообщила зампред правительства России Виктория Абрамченко в интервью Наиле Аскер-Заде. По ее словам, это явление может повториться, так как оно вызвано уменьшением концентрации соли в Мировом океане.

«Мы последовательно отрабатывали все версии. Сначала, опираясь на анализы проб, отбросили техногенную версию, то есть действительно влияние человека в этом регионе присутствует, но не в таких параметрах, которые привели бы к гибели гидробионтов. Вот тут зависимости прямой не прослеживается. И дальше отрабатывали версию природную. И наше научное сообщество – Академия наук, те, кто занимается океаном, коллеги – показали в ретроспективе на 20 лет, что такое явление, как красные приливы, характерно не только для нашего побережья Тихого океана, но и для других государств. Например, в Соединенных Штатах Америки это постоянное событие, на которое государство научилось уже реагировать. Мы соответственно сейчас тоже с коллегами запускаем систему постоянного мониторинга этого явления. И это действительно единственная версия произошедшего на Камчатке», – сообщила Абрамченко в интервью на телеканале «Россия 24».

«И такое может повториться. Это следствие того, что концентрация соли в Мировом океане становится меньше. В Мировой океан поступает большее количество пресной воды. В результате потепления климата и естественных процессов, которые есть в океане, вот эти микроводоросли периодически начинают в таком большом количестве размножаться», – добавила зампред правительства.

«К сожалению, у всего человечества нет пока такой возможности на это реагировать. Мы можем только прогнозировать наступление такого явления и не подвергать себя опасности. То есть в это время, в эти несколько дней не купаться, не ловить рыбу, вот таким образом себя обезопасить», – отметила она.

Ранее губернатор Камчатского края Владимир Солодов заявил, что в российском регионе также наблюдаются «красные приливы», именно это явление привело к выбросу токсинов у берега полуострова.

В среду, 28 октября, сообщалось, что в Чесапикский залив в США пришел «красный прилив» из водорослей – крупнейший с 60-х годов прошлого века.

Напомним, загрязнение воды привело к массовому выбросу мертвых животных на Халактырский пляж на Камчатке. Минприроды Камчатского края сообщило, что помимо Халктырского пляжа, загрязнение выявлено еще на трех участках Авачинского залива. В РАН сообщили, что причиной загрязнения стал природный фактор – цветение водорослей, выделявших токсины, при этом морские млекопитающие не пострадали.