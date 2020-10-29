ГИБДД выступила против отмены штрафов за нарушение разметки на парковке

Глава ГИБДД Михаил Черников в ответ на предложение депутата Госдумы, замруководителя фракции ЛДПР Ярослава Нилова отменить штрафы за нарушение разметки на парковке заявил, что это нецелесообразно, сообщила пресс-служба Нилова.

В письме Черников указывает на то, что в соответствии с ГОСТ для обозначения границ парковочных мест применяется как разметка, которую пересекать запрещается, так и разметка, которая не предполагает такого ограничения.

«При этом реализация мероприятий по организации дорожного движения, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест) в границах населенных пунктов, осуществляется владельцами автомобильных дорог», – передает ТАСС текст письма.

Кроме того, Минтранс разработал проект постановления правительства, которым уточняется применение разметки, пересечение которой допустимо. В связи с этим, по словам Черникова, внесение изменений в ПДД в части исключения нормы о применении на парковке разметки, которую пересекать запрещено, считается нецелесообразным. Вопросы привлечения к административной ответственности решаются в рамках производства по каждому конкретному делу, резюмировал глава ГИБДД.

Напомним, ранее в октябре ГИБДД разъяснила, за какие нарушения не нужно штрафовать водителей.