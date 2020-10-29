Препарат от коронавируса «Фавипиравир» получил постоянную регистрацию

Препарат от коронавирусной инфекции «Фавипиравир» получил постоянную регистрацию после выполнения условий по временной регистрации, сообщил замминистра здравоохранения Виктор Фисенко.

Фисенко сообщил на форуме «Фарммедобращение 2020», что «у нас уже на данный момент по ряду позиций, в частности по «Фавипиравиру» уже завершены, реализованы и выполнены условия по 441 (постановлению) и соответственно (...) он получил постоянно действующее регистрационное удостоверение», передает РИА «Новости».

Ранее Минздрав обновил рекомендации по лечению COVID-19. Также в России решили создать останавливающий размножение коронавируса препарат.