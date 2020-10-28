В Чечне ввели премию за названных в честь пророка Мухаммеда детей

Общественный фонд имени Ахмата Кадырова будет выплачивать по 100 тыс. рублей родителям новорожденных, названных в честь пророка Мухаммеда и появившихся на свет в период с 28 октября до ночи 29 октября, сообщил министр информации и печати Чеченской Республики Ахмед Дудаев.

«В рамках данной акции с 12 ночи сегодня до 12 ночи завтра все новорожденные дети в Чеченской Республике, получившие имена нашего любимого пророка, членов его семьи, его достопочтенных жен и ближайших его сподвижников, получат по 100 тыс. рублей. Эта акция ежегодно проходит в честь дня рождения пророка, но в этом году станет более широкомасштабной. В прошлом году только мальчики получили выплаты», – приводит слова Дудаева ТАСС.

Чиновник рассказал, что в рамках празднования дня рождения Мухаммеда пройдут массовые религиозные мероприятия и выставка реликвий пророка, добавив, что «эта акция в контексте последних событий (во Франции) особенно значима для народа Чечни».

В сентябре президент Франции Эммануэль Макрон, комментируя новые публикации карикатур на пророка Мухаммеда сатирическим журналом Charlie Hebdo, заявил, что во Франции есть «свобода богохульствовать». Глава Чечни Рамзан Кадыров предупредил Макрона, что «мусульмане этого не простят».