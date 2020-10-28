Из-за коронавируса в России закрылись 15% кинотеатров

Примерно 15% кинотеатров России не смогли открыться из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

«Уже после первого этапа закрытия в части регионов кинотеатры не открылись. Почти 15% кинотеатров, можно сказать, прекратили свое существование, в основном это небольшие кинотеатры», – передает ТАСС сообщение советника президента России по культуре Владимира Толстого.

По его оценкам, до конца этого года в стране могут закрыться еще около 40% кинотеатров. Он отметил, что это разрушение всего кинопроцесса, поскольку есть «взаимосвязанная цепочка производства, проката и кинопоказа».

«Российский фильм «Стрельцов» и «Довод» Нолана «прокатались» достаточно успешно, но все равно заработали примерно раза в два меньше, чем заработали бы в обычное время», – добавил Толстой.

Советник президента сообщил, что до конца года государство поддержит отечественное кино средствами Резервного фонда. По его словам, индустрия получит 4,2 млрд рублей.

Ранее президент России Путин предложил поддерживать во время пандемии преимущественно те кинотеатры, где демонстрируются российские кинофильмы.