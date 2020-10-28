Военные нейтрализовали «противника» магнитным полем в Удмуртии

Военные инженеры Центрального военного округа (ЦВО) при помощи магнитного поля нейтрализовали условного противника в ходе учений в Удмуртии.

«Используя полученный в последних локальных конфликтах опыт и возможности компьютерных технологий, в числе прочего саперы создали магнитное поле, действующее на электрические заряды и тела. Это позволило деморализовать живую силу противника и заставить отступить», – передает ТАСС сообщениеЦВО.

Помимо магнитного поля инженеры применили мины, растяжки и искусственные препятствия на рубеже развертывания подразделений противника. Уточняется, что в течение этого года в учениях приняли участие более 600 военных.

В октябре подразделения ЦВО приняли участие в учениях миротворческих сил Организации договора о коллективной безопасности «Нерушимое братство – 2020» на полигоне Лосвидо в Белоруссии.