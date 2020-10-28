Победитель «Лидеров России» стал мэром Нижнего Новгорода

Победитель конкурса «Лидеры России», флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» Юрий Шалабаев по результату конкурсного отбора на должность главы Нижнего Новгорода утвержден гордумой мэром города.

Юрий Шалабаев с 6 мая 2020 года был исполняющим обязанности главы города, 28 сентября гордума утвердила его кандидатуру на должност мэра, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Юрий Шалабаев родился в городе Горький (Нижний Новгород) в 1980 году. Окончил ННГУ имени Лобачевского по специальности «Финансы и кредит», прошел переподготовку по специальности «Юриспруденция» в ВВАГС и обучение по направлению «Управление государственными финансами» в РАНХиГС. Действительный государственный советник Нижегородской области второго класса. До назначения в конце 2019 года заместителем главы администрации Нижнего Новгорода работал заместителем министра финансов правительства Нижегородской области. 6 мая 2020 года был назначен первым заместителем главы администрации города Нижнего Новгорода, исполняющим полномочия главы города.

«Своей главной задачей вижу, сохраняя конструктив взаимодействия региональной и муниципальной власти, общими усилиями достигнуть целей, заявленных в программе развития Нижнего Новгорода. Давайте исходить из того, что главная ценность нашего города – это люди. Инвесторы приходят в Нижний Новгород не за полезными ископаемыми, а за людьми, которые здесь живут и работают. Поэтому наша задача – совместная администрации города и депутатского корпуса – создавать условия комфортной жизни для людей. Вместе нам предстоит подготовить Нижний Новгород к достойному празднованию 800-летия города. Конкурс «Лидеры России» научил меня рассматривать каждую задачу, которую предстоит решить, с разных сторон, подходить к ней с позиции сотрудничества всех уровней власти, бизнеса, активных граждан. Планирую применять этот опыт в предстоящей работе», – сообщил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

Назначения в Нижегородской области ранее получили еще несколько победителей, финалистов и полуфиналистов конкурса «Лидеры России». Алексей Алехин возглавил исполком нижегородского отделения Общероссийского народного фронта. Илья Штокман назначен на должность заместителя главы администрации Нижнего Новгорода и директора департамента информационных технологий и развития городской цифровой инфраструктуры. Сергей Васянин стал советником губернатора Нижегородской области Глеба Никитина на общественных началах. Роман Беагон был назначен руководителем департамента культуры нижегородской администрации. Елена Зайцева была назначена директором УФПС Нижегородской области АО «Почта России».

«Уже три участника конкурса «Лидеры России» стали мэрами городов. Полуфиналист второго сезона конкурса Тимур Закирзянов в прошлом году был избран главой города Урая Ханты-Мансийского автономного округа. На днях главой администрации города Учалы республики Башкортостан назначен полуфиналист третьего сезона Ильмир Газизов. А сегодня мэром города-миллионника Нижнего Новгорода стал победитель второго сезона конкурса «Лидеры России» Юрий Шалабаев. Поздравляю Юрия с назначением и желаю ему успехов на ответственном посту. Все участники конкурса «Лидеры России» проходят серьезный отбор. Проект позволяет формировать резерв из квалифицированных, ответственных, мотивированных на высокий результат руководящих кадров. За три сезона проведения конкурса «Лидеры России» назначения на высокие должности получили более 220 участников: среди них один стал сенатором Совета Федерации, двое были избраны губернаторами, шестеро были назначены заместителями федеральных министров», – сказал генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.