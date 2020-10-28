Победитель «Лидеров России» стал мэром Нижнего Новгорода

Взгляд
28 октября, среда  |  Последнее обновление — 14:15  |  vz.ru
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Что значит для России конец эпохи легендарного Ту-154

Россия готовится превзойти успех Ту-154 Георгий Зимарев/РИА «Новости»
Самый популярный советский самолет Ту-154 отправляют на покой. Лайнер, который за полвека перевез наибольшее количество советских людей, больше не будет эксплуатироваться на регулярных рейсах. Чем был так уникален этот самолет, как ему удалось столько времени продержаться на регулярных авиалиниях? И сможет ли МС-21 превзойти успех советской легенды? Подробности...
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Как звезд Голливуда втянули в конфликты в бывшем СССР

Мел Гибсон решил поддержать армян, а Элайджа Вуд – главного соперника Лукашенко Christopher Khoury/Zuma/Global Look Press Dave,
Bedrosian/Zuma/Global Look Press
Известные на весь мир актеры стали уделять подозрительно много внимания событиям в странах бывшего СССР. Мел Гибсон комментирует конфликт между армянами и азербайджанцами, Чак Норрис и Элайджа Вуд – между Лукашенко и оппозицией, а несколько раньше оскароносный Морган Фримен объявил американцам, что у них с Россией идет война. Кем и зачем оплачено это внимание? Подробности...
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Уникальный ледокол создаст для России новую геополитическую реальность

Проектное изображение ледокола проекта ЛК-120Я «Лидер» Судостроительный комплекс «Звезда»
У России имеются масштабные планы в Арктике – и обеспечивать российское присутствие в этом важнейшем регионе будут самые мощные в мире атомные ледоколы. Сразу три ледокола проекта ЛК-120Я «Лидер» будут построены в соответствии с утвержденной президентом РФ Стратегией развития Арктической зоны до 2035 года. Чем уникален этот корабль и какие задачи он будет решать? Подробности...
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Студенты оказались последней опорой белорусской оппозиции

Студенты регулярно оказываются в первых рядах белорусского протеста Стрингер/ТАСС
Раскрутить всю Белоруссию на забастовку оппозиции не удалось. Заводы работают. Остановилась, да и то частично, лишь система образования – многие студенты бузят уже который день, причем на территории вузов ОМОН их не трогает. Университеты Минска превратились в последние очаги протеста. Каковы шансы Лукашенко подавить сопротивление белорусского студенчества? Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Русская литература – это хоккей, здесь мы можем быть лучшими

Герман Садулаев, писатель, публицист
Пока в писательском сообществе была такая взаимная ненависть, что главное пожелание формулировалось как «Пусть у меня сдохнет коза, лишь бы у соседа сдохла корова!», поддерживать действительно было некого и нечего. Подробности...
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Свобода – это закон джунглей

Алексей Алешковский, сценарист
Сегментация теперь – не племенная, а идеологическая. Если на вас нападают Силы Зла – это очень плохо, а если Силы Света – хорошо. То, что в одном случае – слезинка ребенка, в другом – божья роса. Подробности...
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Франция вступила в риторическую войну с Турцией

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Макрон и Эрдоган будут работать над дальнейшим пробиванием дна. Не из-за большой нелюбви друг к другу, а просто потому, что это пробивание соответствует их собственным интересам. Подробности...
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Первый месяц карабахской войны: итоги

Катастрофическое поражение Зеленского на выборах

До начала революции в США осталось 10 дней

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Обитатели сибирского зоопарка предсказали результаты выборов в США

Предсказали результаты американских выборов трое животных из России – белый бенгальский тигр Хан, амурский тигр Бартек и камчатский бурый медведь Буян, которые обитают в красноярском Парке флоры и фауны «Роев ручей». Они выбирали из двух арбузов с изображениями претендентов. Хан «выбрал» Джо Байдена
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Пражская полиция жестко разогнала «антикарантинные протесты»

Вечером 18 октября в Праге прошла масштабная акция протеста футбольных и хоккейных болельщиков против введенного на фоне пандемии правительством Чехии запрета на спортивные мероприятия. Полиция применила водометы и слезоточивый газ. Часть протестующих была задержана
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«Союз МС-17» установил рекорд скорости полета к МКС

«Союз МС-17» с тремя членами экипажа впервые долетел до МКС по двухвитковой схеме, установив рекорд скорости полета к станции – 3 часа 7 минут. На борту находились российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также американка Кэтлин Рубинс
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11:19

Библиотеки открылись в Липецке по нацпроекту

Две модельные библиотеки – имени летчика Героя Советского Союза Михаила Водопьянова и российского ученого и путешественника Петра Семенова-Тян-Шанского – открываются в Липецке по национальному проекту «Культура», на их создание было направлено более 10 млн рублей, сообщила директор Центральной библиотечной системы Липецка Виктория Якимович.
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17:41

В Самаре открылась выставка молодых художников «Изображая слово»

В Самарской областной универсальной научной библиотеке открылась выставка молодых художников «Изображая слово».
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17:23

В Омской области открыли «дом культуры на колесах»

В Омской области продолжается реализация национального проекта «Культура». В рамках основных мероприятий направления «Культурная среда» в Нововаршавский район поступил многофункциональный передвижной культурный центр.
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    Победитель «Лидеров России» стал мэром Нижнего Новгорода

    28 октября 2020, 13:58

    Победитель конкурса «Лидеры России», флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» Юрий Шалабаев по результату конкурсного отбора на должность главы Нижнего Новгорода утвержден гордумой мэром города.

    Юрий Шалабаев с 6 мая 2020 года был исполняющим обязанности главы города, 28 сентября гордума утвердила его кандидатуру на должност мэра, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Юрий Шалабаев родился в городе Горький (Нижний Новгород) в 1980 году. Окончил ННГУ имени Лобачевского по специальности «Финансы и кредит», прошел переподготовку по специальности «Юриспруденция» в ВВАГС и обучение по направлению «Управление государственными финансами» в РАНХиГС. Действительный государственный советник Нижегородской области второго класса. До назначения в конце 2019 года заместителем главы администрации Нижнего Новгорода работал заместителем министра финансов правительства Нижегородской области. 6 мая 2020 года был назначен первым заместителем главы администрации города Нижнего Новгорода, исполняющим полномочия главы города.

    «Своей главной задачей вижу, сохраняя конструктив взаимодействия региональной и муниципальной власти, общими усилиями достигнуть целей, заявленных в программе развития Нижнего Новгорода. Давайте исходить из того, что главная ценность нашего города – это люди. Инвесторы приходят в Нижний Новгород не за полезными ископаемыми, а за людьми, которые здесь живут и работают. Поэтому наша задача – совместная администрации города и депутатского корпуса – создавать условия комфортной жизни для людей. Вместе нам предстоит подготовить Нижний Новгород к достойному празднованию 800-летия города. Конкурс «Лидеры России» научил меня рассматривать каждую задачу, которую предстоит решить, с разных сторон, подходить к ней с позиции сотрудничества всех уровней власти, бизнеса, активных граждан. Планирую применять этот опыт в предстоящей работе», – сообщил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

    Назначения в Нижегородской области ранее получили еще несколько победителей, финалистов и полуфиналистов конкурса «Лидеры России». Алексей Алехин возглавил исполком нижегородского отделения Общероссийского народного фронта. Илья Штокман назначен на должность заместителя главы администрации Нижнего Новгорода и директора департамента информационных технологий и развития городской цифровой инфраструктуры. Сергей Васянин стал советником губернатора Нижегородской области Глеба Никитина на общественных началах. Роман Беагон был назначен руководителем департамента культуры нижегородской администрации. Елена Зайцева была назначена директором УФПС Нижегородской области АО «Почта России».

    «Уже три участника конкурса «Лидеры России» стали мэрами городов. Полуфиналист второго сезона конкурса Тимур Закирзянов в прошлом году был избран главой города Урая Ханты-Мансийского автономного округа. На днях главой администрации города Учалы республики Башкортостан назначен полуфиналист третьего сезона Ильмир Газизов. А сегодня мэром города-миллионника Нижнего Новгорода стал победитель второго сезона конкурса «Лидеры России» Юрий Шалабаев. Поздравляю Юрия с назначением и желаю ему успехов на ответственном посту. Все участники конкурса «Лидеры России» проходят серьезный отбор. Проект позволяет формировать резерв из квалифицированных, ответственных, мотивированных на высокий результат руководящих кадров. За три сезона проведения конкурса «Лидеры России» назначения на высокие должности получили более 220 участников: среди них один стал сенатором Совета Федерации, двое были избраны губернаторами, шестеро были назначены заместителями федеральных министров», – сказал генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.


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