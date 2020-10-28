В России создали новое движение волонтеров-экологов

Новое эковолонтерское движение «Делай!» планирует объединить все инициативы добровольцев-экологов, организовать координацию между разрозненными общественными организациями и властью.

«Эковолонтерство важно для охраны окружающей среды нашей страны. Они играют большую роль в очистке берегов водоемов, лесов, в просветительской деятельности. Именно волонтеры формируют высокий уровень экокультуры у населения, а это залог всеобщего благополучия. Движения экологических волонтеров с каждым годом будет набирать обороты и развиваться», – заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин, передает «Российская газета».

Эковолонтерское движение «Делай!» позволит заинтересованным гражданам включиться в системную работу на благо экологии и поможет своим трудом решать проблемы, возникающие в городах и на природных территориях.

Как отметила руководитель центра городских компетенций Агентства стратегических инициатив Татьяна Журавлева, в Нью-Йорке каждый доллар, потраченный на организацию волонтерского труда, дает отдачу в 6 долларов, – именно на такую сумму трудом добровольцев создаются общественные блага.

У России есть возможность получать не меньшую отдачу от душевных порывов неравнодушных людей. По данным Артема Метелева, председателя совета Ассоциации волонтерских центров, в ходе одной из акций 62 тысячи ее участников смогли собрать 1,5 тыс. тонн мусора. И это – очень серьезный вклад экологическое благополучие России.

«На массовые акции – посадку деревьев, расчистку берегов - выходят десятки тысяч человек, такое количество наемной трудовой силы собрать очень сложно. Причем все они работают бесплатно. Конечно, их труд тоже стоит денег – есть организационные расходы, надо закупить и привезти материалы, инструменты, вывезти мусор, но эти расходы несравнимо ниже стоимости оплаты труда такого же количества нанятых работников», – поддержал волонтеров гендиректор АНО «Экспоцентр «Заповедники России» Дмитрий Нечаев.

Главное – объединить усилие всех организаций, чтобы каждый желающий смог принять участие в волонтерских акциях, уверен лидер общественного объединения волонтеров-экологов «Делай!» Андрей Руднев. Именно обеспечением такой возможности и будет заниматься новое экодвижение.

«Добровольцы не только выполнят нужную работу, они еще и расскажут о ней всем своим знакомым. Люди ведь часто сами не понимают, когда наносят ущерб окружающей среде. В результате эффект возрастает в разы: и работа выполнена, и экопросвещение запущено. У молодежи есть мода на экологию, есть порыв души. И наша задача вместе со всеми общественными и государственными институтами дать им возможность реализовать свое стремление», – добавил Руднев.