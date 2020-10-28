В Москве у водителя отобрали Porsche Cayenne за неуплату штрафов за парковку

В Москве арестовали Porsche Cayenne, хозяин которого не выплатил штрафы за парковку на 500 тыс. рублей, сообщил департамент транспорта столицы.

«Московский паркинг и судебные приставы арестовали Porsche Cayenne, владелец которого акопил штрафов на полмиллиона рублей за неоплату парковки. Водитель не оплачивал парковку и игнорировал полученные за это штрафы», – сообщается в Telegram-канале департамента.

Нарушитель сможет забрать автомобиль со спецстоянки только тогда, когда погасит всю сумму долга, подчеркнули в ведомстве.

Ранее в МВД разработали поправки к ПДД, дающие новые основания для штрафов автомобилистам. Новые штрафы планируется ввести за летнюю резину зимой и за шипованную – летом, за установку шипованных шин только на одну ось, за нештатные ксеноновые лампы, а также за отключение штатного очистителя фар.