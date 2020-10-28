Евро вырос до 91 рубля Рубль снизился к доллару 28 октября 2020, 10:18 Курс доллара на открытии торгов Московской биржи вырос на 0,23%, до 77,485 руб., курс евро опустился на 0,18%, до 91,16 рубля. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 10.00, передает ТАСС. К 10.13 курс доллара находился на уровне 77,4425 руб. (+0,17%), евро снижался до 91,155 руб. (-0,19%). Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

