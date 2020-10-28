Экс-мэра Челябинска приговорили за получение взятки

Суд назначил наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии строгого режима и штрафа в размере 37,5 млн рублей бывшему главе Челябинска Евгению Тефтелеву, обвиняемому в получении взятки в 2,5 млн рублей, сообщили в пресс-службе Центрального районного суда Челябинска.

По данным следствия, Тефтелев и еще один экс-сотрудник администрации Челябинска, руководитель управления капстроительства Евгений Пашков, с 2015 по 2019 годы получили взятку на сумму 2,5 млн рублей от представителя коммерческой организации за общее покровительство при заключении и исполнении муниципальных контрактов, связанных со строительством объектов недвижимости, передает РИА «Новости». Уголовное дело было возбуждено по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

Первое заседание по рассмотрению уголовного дела в отношении Евгения Тефтелева состоялось 22 сентября, оно было отложено до 8 октября, а после до 27 октября. Также суд продлил меру пресечения Тефтелеву в виде домашнего ареста до 28 февраля 2021 года.

«Судом виновному назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 37,5 миллиона рублей и лишением права занимать должности государственной и муниципальной службы на срок три года», – говорится в сообщении.

Кроме того, судом сохранен арест на имущество и денежные средства обвиняемого и его близкого родственника на сумму свыше 60 млн рублей, уточняется в сообщении.

Гособвинение просило суд назначить Тефтелеву наказание в виде шести лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. А также назначить штраф в размере 75 млн рублей и лишить права занимать должности государственной и муниципальной службы на срок 10 лет.

В 2018 году Тефтелев был уволен с должности главы Челябинска, которую тот занимал с августа 2015 года. Он согласился с предложением предшественника Текслера, бывшего челябинского губернатора Бориса Дубровского, войти в состав областного правительства. Тогда его и назначили заместителем губернатора.

Напомним, в апреле 2019 года временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер уволил своего 64-летнего заместителя Евгения Тефтелева.