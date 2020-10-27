Захарова отреагировала на сообщения о скором освобождении россиян в Ливии

Контакты между Москвой и Правительством национального согласия Ливии по вопросу возможного освобождения задержанных граждан России Максима Шугалея и Самера Суэйфана активизировались, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Контакты по этой проблеме активизировались, но пока говорить о каких-то результатах рано», – передает ее слова РИА «Новости».

Напомним, в СМИ появилась информация о скором освобождении задержанных россиян.

В начале июля 2019 года глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич сообщил о задержании в Ливии сотрудников фонда, среди которых социолог Максим Шугалей. По словам Малькевича, сотрудники исследовательской группы занимались исключительно социологическими опросами, изучая гуманитарную, культурную и политическую обстановку в стране. Он добавил, что сотрудники фонда были задержаны еще в мае, «однако информация об этом появилась в СМИ лишь 5 июля». Задержание россиян подтвердили в генпрокуратуре ПНС. Россиян задержали по подозрению в попытке повлиять на грядущие президентские выборы. Граждане России якобы пытались добиться встречи с сыном Муаммара Каддафи Саифом аль-Исламом.

При этом в июле 2020 года Россия получила письменные заверения министерства иностранных дел Правительства национального согласия Ливии в том, вопрос с задержанными ливийской стороной россиянами будет решен в ближайшее время.