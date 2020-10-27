Найдены тела погибших с взорвавшегося танкера в Азовском море

В ходе осмотра нефтяного танкера «Генерал Ази Асланов» следователи нашли останки, предполагается, что они принадлежат пропавшим членам экипажа, сказала представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК Елена Марковская.

«В ходе осмотра места происшествия обнаружены, предположительно, останки пропавших членов экипажа, для установления личности погибших назначены генетические экспертизы», – цитирует Марковскую ТАСС.

Взрыв на танкере «Генерал Ази Асланов» в Азовском море в устье Керченского пролива произошел в субботу. Танкер пустым шел в Ростов-на-Дону. По предварительным данным Росморречфлота, взорвались пары нефтепродуктов из-за нарушения техники безопасности или проведения огневых работ. После взрыва трех членов экипажа выбросило за борт, их ищут, еще десятерых спасло проходящее мимо судно «Сириус», состояние спасенных удовлетворительное.