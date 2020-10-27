Минздрав сообщил о резком сокращении числа абортов за последние пять лет

Число абортов в России за последние пять лет сократилось почти на 30% благодаря работе Министерства здравоохранения и общественных организаций, сообщил замглавы ведомства Олег Салагай.

«В медицинском измерении мы должны говорить о нескольких вещах. Первое – сокращение числа абортов. В этом направлении проводится последовательная работа министерством здравоохранения совместно с общественными организациями, с религиозными объединениями. Надо сказать, что эта работа приносит свои плоды. За последние пять лет количество абортов сократилось в нашей стране на 29,9%», – передает ТАСС слова Салагая на форуме «Здоровое общество».

Напомним, в понедельник президент Владимир Путин поручил правительству совместно с рабочей группой Госсовета оценить эффективность работы медорганизаций по профилактике абортов.