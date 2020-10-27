В Куйбышевской ЦРБ объяснили размещение пациентов на лестничных пролетах

Пациентов разместили между лестничными пролетами в инфекционном отделении Центральной районной больницы Куйбышева. Главврач местной ЦРБ Андрей Никитин объяснил ситуацию.

О том, что пациентов размещают на лестничных пролетах, сообщили местные СМИ. Никитин сказал, что «был такой факт», передает канал «360».

«У нас 60 человек – по нормативу, 70 поступало. Тем более мы на пять районов работаем. Они же там не лежат все время. Когда больше нормы мы берем людей, положили – перевели в палату», – пояснил врач.

Речь идет о больных с коронавирусом. В ковидном госпитале ЦРБ лечат жителей Барабинска, Здвинска, Куйбышева, Северного, сообщил портал Gorsite.ru.

По мнению главы ЦРБ, нет ничего страшного в том, что люди временно находятся на лестничных клетках, так как главное, что они в больнице.

«Человек нуждается в госпитализации. Мы его обязаны положить. Мест не было сразу. Положили его в коридор, через день-два переведут его в палату. Коридор уже тоже занят, в коридорах лежали», – добавил Никитин.

По его словам, в данный момент на лестничных пролетах никто не лежит. Однако если будет наплыв больных, то опять придется прибегнуть к этой мере.

Никитин подчеркнул, что у ЦРБ есть множество разных отделений и всем пациентам там оказывается плановая помощь. Также он выразил надежду, что региональный Минздрав увеличит коечный фонд в Новосибирске и часть пациентов будут отправлять туда.

Ранее в «ковидном» госпитале Барнаула объяснили скопление в подвале тел умерших пациентов.

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