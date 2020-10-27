Все школы Сахалина и Курил обеспечили высокоскоростным интернетом

Прокладка волоконно-оптических линий связи завершена в Сахалинской области. Теперь все общеобразовательные учреждения, а также пожарные части и посты, в том числе на Курильских островах, обеспечены высокоскоростным интернетом, говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.

«Мы знаем, что школьные электронные дневники и журналы прочно вошли в нашу жизнь. Для этого необходимо бесперебойное соединение высокой скорости. Кроме того, наша область находится в удалении от центра России, а ведущие педагогические кадры сосредоточены именно там. Не каждый островной учитель может часто и подолгу выезжать на курсы повышения квалификации за пределы области, а непрерывное образование сегодня крайне необходимо», – передает ТАСС слова министра образования региона Анастасии Киктевой.

По информации областных властей, теперь скорость интернета в городских учреждениях составляет не менее 100 Мб/с, в сельской местности – не менее 50 Мб/с. Исключение – средняя школа Северо-Курильска, но и там вопрос решат в ближайшее время, отмечается в сообщении. До конца 2021 года к высокоскоростному интернету будут подключены еще 54 социально значимых объекта в регионе.

«Мы всегда говорим, что вопрос транспортной доступности для Сахалинской области первоочередной. Но вопрос, связанный с улучшением качества и скорости интернета, также является одним из приоритетных. Мы живем на островах, поэтому для нас важны морские, автомобильные, воздушные «дороги», чтобы не прервалась связь с внешним миром, но интернет – это тоже связь с внешним миром и внутри острова, без которой развиваться не получится», – заявили в правительстве Сахалинской области.

Работа проводилась по региональному проекту «Информационная инфраструктура», входящему в национальный проект «Цифровая экономика РФ». «Информационная инфраструктура» стартовала в Сахалинской области в 2019 году. Тогда впервые волоконно-оптические линии связи появились в населенных пунктах Курильских островов – Головнино, Дубовое, Менделеево на Кунашире, Горячие Ключи и Горное на Итурупе.