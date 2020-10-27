Индекс Мосбиржи снизился на открытии торгов

Российский рынок акций открылся снижением биржевых индексов.

По данным на 10.00 индекс Мосбиржи опускался на 0,05% и достигал 2784,13 пункта, а индекс РТС – на 0,5%, до 1146,56 пункта, передает ТАСС.

К 10.15 индекс Мосбиржи находился на отметке 2790,05 пункта (+0,16%). Индекс РТС торговался на уровне 1149,93 пункта (-0,21%).