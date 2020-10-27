В Госдуме предложили бесплатно давать медикаменты всем лечащимся дома от COVID-19

Депутат Госдумы Иван Сухарев в письме на имя главы Минздрава Михаила Мурашко предложил обеспечивать во всех регионах граждан, которые лечатся от COVID-19 дома, медицинскими препаратами за счет федерального бюджета.

В своем обращении Сухарев отметил, что пациентам с подозрением на коронавирус, которые не были госпитализированы, в настоящее время выписывается стандартный перечень препаратов для амбулаторного лечения.

При этом минимальная цена одного курса такого лечения во многих регионах страны может составлять более 2 тыс. рублей на человека.

«В целях улучшения эпидемиологической обстановки в стране, а также поддержки российских граждан в период пандемии прошу вас рассмотреть возможность выдачи медицинским учреждениям сертификатов до 2021 года на приобретение лекарств для лечения граждан, имеющих полис обязательного медицинского страхования, с подозрением на COVID-19 на амбулаторном этапе за счет средств федерального бюджета», – передает RT сообщение депутата.

Напомним, в понедельник Минздрав перечислил лекарственные препараты, которые могут быть использованы при лечении вызываемого коронавирусом заболевания (COVID-19).

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