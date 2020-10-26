Российские банки в сентябре продали 26,7 тонны золота

Запасы золота в российских банках в сентябре сократились на 26,7 тонны – до 79,4 тонны, следует из расчетов на основе данных ЦБ.

На 1 октября лишь 49 российских банков имели «золотые» счета. Из них 15 кредитных организаций за прошлый месяц сократили свои вложения в золото на 28,8 тонны. Лидером по сокращению запасов стал ВТБ: банк в сентябре продал 20,4 тонны золота, однако в хранилищах у него все еще оставалось 54,1 тонны золота, передает РИА «Новости».

На втором месте расположился Сбербанк, сокративший запасы желтого драгметалла на 7,4 тонны – до 12,15 тонны. Тройку лидеров по сокращению запасов замыкал Газпромбанк: кредитная организация в прошлом месяце продала 0,75 тонны золота, сократив вложения в драгметалл до пяти тонн.

При этом 20 банков в сентябре нарастили свои запасы в золото, однако всего лишь на 2 тонны. Наибольший прирост зафиксировал Азиатско-Тихоокеанский банк, который увеличил запасы золота в своих хранилищах на 0,85 тонны – до 1,9 тонны золота. Совкомбанк нарастил вложения в желтый драгоценный металл на 0,4 тонны – до 2,2 тонны. На третьем месте находится Ланта-банк, запасы которого выросли на 0,34 тонны – до 0,5 тонны золота.

Хотя золото является основным «металлическим» активом для банков, они делают небольшие вложения и в другие металлы. Так, запасы драгоценных металлов за исключением золота сократились в сентябре в перерасчете на тонны золота на 0,4 тонны, до 6,3 тонны. Еще чуть менее восьми тонн драгоценных металлов в перерасчете на золото находились у банков в пути, в монетах или в памятных медалях.

В середине июля ЦБ сообщил, что не закупал золото три месяца, запасы составляли 2 тыс. 298,5 тонны.

7 июля в ходе торгов на бирже Comex цена на золото выросла на 1% к отметке закрытия предыдущей сессии, до 1810,8 доллара за тройскую унцию. В последний раз стоимость золота находилась выше этой отметки в ноябре 2011 года.

Доходы России от экспорта золота во втором квартале 2020 года превысили выручку от продажи газа за рубеж.