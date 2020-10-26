Представительница России представила клип на песню для «Детского Евровидения»

В Сети появился видеоклип на песню «Мой новый день», с которой 11-летняя петербурженка София Феськова будет представлять Россию на международном конкурсе «Детское Евровидение – 2020».

«По задумке создателей видео – режиссерской команды VM сrew – певица предстала в образе юной художницы, которая своими рисунками вдохновляет других детей верить в себя и в свою мечту», – передает ТАСС сообщение пресс-службы Академии Игоря Крутого, занимавшейся отбором российского конкурсанта. Видеоролик доступен на официальном YouTube-канале смотра конкурса.

Отмечается, что съемки прошли в Москве неделю назад. В них также приняли участие воспитанники Академии Игоря Крутого. «Это не первый мой опыт в профессиональных съемках. Поэтому я была готова к тому, что один дубль может пересниматься и десять, и 20 раз. Но благодаря нашей большой и дружной команде на съемочной площадке было легко и весело. Мой любимый момент, – когда я раскачивалась на качелях над розовыми облаками», – передает слова Феськовой пресс-служба Академии.

Ранее мать одного из конкурсантов отборочного тура конкурса «Детское Евровидение» Рутгера Гарехта обвинила организаторов в подтасовке результатов голосования.

PR-менеджер академии Алена Мажарова рассказала, что лидером зрительского голосования на нацотборе был Рутгер Гарехт, но в финале голоса зрителей суммировались с голосами профессионального жюри, и после суммирования победила София Феськова.

Голосование проводилось по всем правилам Европейского вещательного союза. Финал международного конкурса «Детское Евровидение – 2020» пройдет 29 ноября в Польше в формате телемоста.

Напомним, в 2019 году победителем «Детского Евровидения» стала представительница Польши Виктория Габор. Российский дуэт Татьяна Меженцева и Денберел Ооржак занял 13-е место.