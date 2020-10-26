Психолог объяснила, почему любовный конфликт челябинских школьниц завершился поножовщиной

Дети даже из хороших семей могут совершить преступление с применение холодного оружия, если они проводят время в компании, где принято применять для решения конфликта физическую силу. Именно это и стало причиной поножовщины подростков из Челябинска, заявила газете ВЗГЛЯД семейный психолог Наталья Панфилова.

В селе Русская Теча в ходе бытового конфликта 15-летняя школьница ударила ножом 14-летнюю девочку, которую позже госпитализировали в тяжелом состоянии. Уточняется, что оба подростка из благополучных семей. Уполномоченный по правам ребенка в регионе Евгения Майорова сообщила, что инцидент произошел из-за мальчика, и подчеркнула, что оставлять ситуацию без внимания нельзя.

«Такие истории показывают, что уровень агрессии начинает повышаться, подростки более агрессивно выражают какие-то свои эмоции. Не пытаются договориться и как-то выяснить свои отношения, а сразу стремятся применить физическую силу. И в этом смысле даже нет особой разницы, благополучная семья или нет», – говорит Панфилова.

Она объясняет, родители должны понимать, чем живут их дети. Потому что подростковый возраст довольно сложный, в этот период влияние семьи на ребенка может быть незначительным. А поведение подростка зависит от его окружения, компании, в которой школьник общается и где для него существуют некие «авторитеты или ориентиры».

«Поэтому если девочки общались с компанией, где было принято драться, или для них применение физической силы для решения конфликта в принципе стало нормой, то именно это и оказалось причиной такого поведения. И не важно, что они из благополучных семей, ведь прихватили это, что называется, из референтной группы», – рассказывает эксперт.

Психолог настоятельно рекомендует родителям усиленно следить, с кем общаются их дети, ведь в первую очередь в их силах предотвратить подобного рода конфликты, отделив ребенка от нежелательных контактов.

«Это важно и в детстве, ведь родителям не все равно, в какой сад или школу пойдет их ребенок. Из того же детского сада дети могут принести матерные слова, вещи, которые в семье никогда не будут приняты. Конечно, когда ребенку пять–шесть лет, это легко отследить. Но и с подростком нужно прикладывать все усилия, потому что если не знать, чем он живет, то дело может закончиться таким неприятным сюрпризом, как в Челябинске», – подытожила Панфилова.

Ранее девочке-подростку из Санкт-Петербурга предъявили обвинение в убийстве собственной бабушки.