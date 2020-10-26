В России запустили новый механизм стимулирования инвестиций

Правительство запускает новый механизм стимулирования инвестиций, который будет заключаться в списании долгов по бюджетным кредитам тем регионам, которые вкладываются в развитие инфраструктуры под такие проекты.

«Правительство запускает новый механизм стимулирования инвестиционной деятельности в субъектах РФ. Речь о списании долгов по бюджетным кредитам для регионов, которые направляют высвобождаемые бюджетные средства на развитие инфраструктуры под инвестиционные проекты», – передает РИА «Новости» слова Мишустина на оперативном совещании с вице-премьерами.

Он отметил, что в ходе рабочих поездок в регионы одним из самых острых вопросов были вопросы строительства инфраструктуры для перспективных инвестпроектов.

«Создание инфраструктурных объектов требует больших средств. Их сложно реализовывать самостоятельно и инвесторам, и регионам», – пояснил Мишустин.

Глава российского правительства добавил, что правила определения инвестпроектов утверждены, сводный перечень будет сформирован на основе предложений регионов и их оценки профильными министерствами и ведомствами.

«Таким образом могут быть реализованы инициативы в таких сферах как сельское хозяйство, обрабатывающее производство, дорожные и жилищные строительство, создание коммунальной инфраструктуры. При этом сумма списания будет равна объему налоговых поступлений, которые инвестиционный проект принесет в федеральный бюджет. Это поможет снизить долговую нагрузку на региональные бюджеты и простимулирует инвестиционную активность в российских регионах», – сказал Мишустин.

Он сообщил также, что правительство приняло решение о временном продлении беззаявительного порядка получения субсидий по оплате ЖКХ.

«Правительство продлевает временный порядок предоставления субсидий на оплату коммунальных услуг до конца года, соответствующее постановление правительства подписано», – передает ТАСС слова премьер-министра России.

По словам Мишустина, гражданам, у которых есть право на такую льготу, не нужно будет обращаться в органы социальной защиты, писать заявления и подтверждать свой доход. Премьер заверил, что субсидии будут пролонгироваться автоматически.

«С 1 октября по 31 декабря они станут предоставляться в том же размере, что и раньше, а уже в следующем году их пересмотрят», – сказал он. Изначально планировалось, что беззаявительный порядок будет действовать до начала октября, напомнил Мишустин.

«Но ситуация с коронавирусом остается непростой, поэтому правительство приняло решение продлить этот порядок, тем более, что среди получателей субсидий много людей старшего возраста. Им сейчас нужно особенно следить за здоровьем, принимать меры предосторожности, чтобы защитить себя от коронавируса», – пояснил глава кабинета министров.

Напомним, 30 июля Мишустин заявил, что правительство упростит условия выдачи россиянам субсидий на оплату ЖКХ с 2021 года.

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